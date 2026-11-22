Чивитанова победи Прато ди Порденоне с 3:0 (25:15, 25:22, 25:23) в италианското волейболно първенство. Александър Николов бе най-резултатен в срещата с 16 точки, сред които три аса, и завърши с 52% ефективност в атака. Брат му Симеон добави четири точки за успеха.

Вицешампионът Чивитанова заема второто място в класирането с 18 точки, само на една зад лидера Перуджа.

Монца също спечели в три гейма, след като се наложи като гост над Падуа с 3:0 (25:17, 25:23, 25:22). Жасмин Величков и Илия Петков започнаха като титуляри. Величков завърши с 12 точки - девет от атака и три от блокада, а Петков добави пет. Диего Фрашо бе най-резултатен за победителите с 15 точки. Монца е на десето място с пет точки от шест мача.

Георги Татаров отбеляза 13 точки при домакинската загуба на Алианц Милано от Тренто с 0:3 (22:25, 16:25, 23:25). Българският национал реализира 12 точки в атака и една от блокада. С повече точки в атака за Милано завърши единствено Базил Дермо, който записа 14. Алианц Милано е шести в класирането с шест точки.