Братята Николови поведоха Лубе към победа над Кунео

Лубе Чивитанова победи Кунео с 3:1 (25:21, 21:25, 25:21, 25:22) като гост в двубой от третия кръг на италианското волейболно първенство. Българските национали Александър и Симеон Николови имаха важен принос за успеха.

Александър беше най-резултатен за Лубе с 20 точки, а разпределителят Симеон завърши с 5. За домакините Натан Ферал отбеляза 22 точки.

Гостите си осигуриха преднина в първия гейм, след като поведоха със 17:11 и затвориха частта при 25:21. Кунео отговори във втория гейм - домакините дръпнаха с 15:10 и изравниха резултата след 25:21.

Третата част вървеше равностойно до 18:18, когато Лубе записа три поредни точки и отново излезе напред в геймовете. В четвъртия гейм тимът от Чивитанова поддържаше малка преднина и я запази до крайното 25:22.

Лубе остава с пълен актив след три кръга заедно с Перуджа, Трентино и Пиаченца. Кунео, Монца и Падуа все още са без победа.