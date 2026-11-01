При сравнително ниска активност протече изборният ден в Турция

Сравнително нормално и отново при много ниска избирателна активност протече в Турция вторият тур от изборите за президент и вицепрезидент на България.

По информация на източници на Таралеж кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев е получила по-голяма подкрепа в Северозападна и Западна Турция - в районите Истанбул, Бурса, Измир, Коджаели, Сакария, Ескишехир, Маниса, Одрин, Биледжик, Чанаккале.

В Турция бяха разкрити общо 78 секции в 18 окръга за президентските избори в България. Секциите бяха затворени в 20 ч. местно време (19 ч. бълг. време). Изборният ден в югоизточната ни съседка започна в 7 ч. (6 ч. бълг. време).

Представители на изселническите дружества в югоизточната ни съседка посочиха пред Таралеж, че активността на тези избори отново е била сравнително ниска, макар и леко по-висока спрямо миналата седмица. Като цяло няма данни за нередности на изборите.

В егейския град Измир, в който има много хора с българско гражданство, бяха разкрити 14 секции. Броят на гласувалите е 1237 - малко повече от миналата седмица, съобщи за Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.

Той припомни, че миналата седмица в Измир правото си на глас употребиха 1046 души с българско гражданство.

По думите му изборите са протекли нормално, без каквито и да било регистрирани нередности.

"За първи път виждам такова нещо - хората с българско гражданство в Турция не искат да гласуват. Трябва да помислим къде е проблемът", каза Нурсой.

По думите му слабата избирателна активност на изборите за президент и вицепрезидент на България се дължи на това, че в рамките на предизборната кампания кандидатите за президент не са пътували в Турция и хората са нямали идея за кого да гласуваят.

Хората не познават кандидатите, посочи Нурсой.

"Нямаше нередности на изборите, нямаше и опашки, всичко мина добре, освен че нямаше хора, които да гласуват", коментира в заключение Нурсой.

В Тракийския регион избирателната активност също бе сравнително ниска ниска.

При слаб интерес премина и гласуването в столицата Анкара, където бяха разкрити две избирателни секции, едната от които в посолството на Република България, а другата в населения с много изселници от България квартал Пурсаклар.

Броят на гласувалите в посолството е 85 души, посочиха пред Таралеж от СИК.

В избирателна секция в град Ескишехир са гласували 130-ма души, съобщи за Таралеж Незиха Билен, председателка на Дружеството за балканска култура и солидарност Румели.

Сравнително ниска бе избирателната активност и в Истанбул.