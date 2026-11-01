По-висока е избирателната активност в Турция
Повече хора са гласували в секциите в Истанбул, Люлебургаз, Ескишехир
Малко по-висока е избирателната активност в Турция на втория тур на президентския вот спрямо миналата седмица, съобщиха за Таралеж представители на изселническите дружества в югоизточната ни съсека.
В Турция бяха разкрити 78 секции в 18 окръга - над три пъти повече от предишните избори в България (парламентарни). Изборният ден започна в 7 ч. сутринта местно време (6 ч. бълг. вр.). В Истанбул са разкрити 18 секции, а в столицата Анкара - 2.
В Бабаески, където е разкрита една избирателна секция, до 15:20 ч. турско време (14:20 ч. - бълг. време) са употребили правото си на глас общо 80 души. В Люлебургаз са гласували 150 души, съобщи за Таралеж Васфийе Сьонмез, представител на Балгьоч-Тракия.
По думите й няма нередности досега в рамките на изборния ден.
В град Ескишехир са гласували 112 души, съобщи за Таралеж Незиха Билен, председателка на Дружеството за балканска култура и солидарност Румели.
В обедните часове избирателната активност в секциите в Истанбул за българските президентски избори се пооживи.
"За съжаление и тази неделя е много ниска избирателната активност в егейския район Измир и в Маниса", обаче посочи пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.
В Измир са разкрити 14 секции, а в Маниса - 4 секции.
Нурсой каза, че засега гласуването върви нормално и няма случаи на нередности.
Миналата седмица той каза, че досега не е имало толкова ниска активност, при положение, че се занимава с подпомагане на провеждането на парламентарни и президентски избори от много време.
В столицата Анкара, където са разкрити две избирателни секции - в посолството на Република България и в квартал Пурсаклар, изборният процес върви нормално, няма опашки, посочиха за Таралеж от СИК в едната секция.