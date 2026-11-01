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По-висока е избирателната активност в Турция

По-висока е избирателната активност в Турция
Личен архив

Повече хора са гласували в секциите в Истанбул, Люлебургаз, Ескишехир

Малко по-висока е избирателната активност в Турция на втория тур на президентския вот спрямо миналата седмица, съобщиха за Таралеж представители на изселническите дружества в югоизточната ни съсека.

В Турция бяха разкрити 78 секции в 18 окръга - над три пъти повече от предишните избори в България (парламентарни). Изборният ден започна в 7 ч. сутринта местно време (6 ч. бълг. вр.). В Истанбул са разкрити 18 секции, а в столицата Анкара - 2. 

В Бабаески, където е разкрита една избирателна секция, до 15:20 ч. турско време (14:20 ч. - бълг. време) са употребили правото си на глас общо 80 души. В Люлебургаз са гласували 150 души, съобщи за Таралеж Васфийе Сьонмез, представител на Балгьоч-Тракия.

По думите й няма нередности досега в рамките на изборния ден. 

В град Ескишехир са гласували 112 души, съобщи за Таралеж Незиха Билен, председателка на Дружеството за балканска култура и солидарност Румели.

В обедните часове избирателната активност в секциите в Истанбул за българските президентски избори се пооживи.

"За съжаление и тази неделя е много ниска избирателната активност в егейския район Измир и в Маниса", обаче посочи пред Таралеж председателят на изселническото дружество Балгьоч-Измир Абдурахим Нурсой.

В Измир са разкрити 14 секции, а в Маниса - 4 секции.

Нурсой каза, че засега гласуването върви нормално и няма случаи на нередности. 

Миналата седмица той каза, че досега не е имало толкова ниска активност, при положение, че се занимава с подпомагане на провеждането на парламентарни и президентски избори от много време. 

В столицата Анкара, където са разкрити две избирателни секции - в посолството на Република България и в квартал Пурсаклар, изборният процес върви нормално, няма опашки, посочиха за Таралеж от СИК в едната секция.

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Изключително ниска избирателна активност в Турция

Изключително ниска избирателна активност в Турция

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