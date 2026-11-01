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Слаб интерес към балотажа в Турция, избиратели се отказват заради декларациите на български

Слаб интерес към балотажа в Турция, избиратели се отказват заради декларациите на български

В една от най-големите секции в Истанбул — в квартал Авджалар, до урните са отишли малцина

С малко гласували и почти празни коридори започна вторият тур на българските президентски избори в Турция, съобщава кореспондентът на NOVA. В една от най-големите секции в Истанбул — в квартал Авджалар, до урните са отишли малцина.

На първия тур в южната ни съседка гласуваха едва 7500 души — четири пъти по-малко спрямо парламентарните избори през април.

Очакванията за по-висока активност на балотажа засега не се оправдават на фона на лошото време в Истанбул и затрудненията пред част от избирателите.

Попълването на декларациите затруднява част от гласоподавателите

Като основна пречка се очертава новото изискване в Изборния кодекс декларациите да се попълват лично на български език пред членовете на секционната избирателна комисия.

Генералният консул на България в Одрин Радослава Кафеджийска обясни, че това затруднява както по-възрастни, така и по-млади избиратели, чийто майчин език е турски.

„Не само по-възрастните хора, но и по-младите – техният майчин език е турски език. Живеейки тук, те са свикнали да общуват с администрациите на турски език, включително попълвайки формуляри на турски език. И един формуляр на български език, който виждат непосредствено преди избора, разбира се, че ги притеснява. И имахме няколко случая, при които се отказаха да гласуват“, коментира тя.

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