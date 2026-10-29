Задълбочава се транспортната криза на границата с Турция

Сериозната транспортна криза на границата с Турция се задълбочава. Продължават и протестите на турските шофьори.

Водачи на камиони в Одрин твърдят, че 245 превозни средства са били върнати обратно в Турция, съобщава сайтът Ен сон хабер.

Пореден протест на турски шофьори бе организиран вчера в граничния град Одрин, тъй като се задълбочават проблемите, свързани с преминаването на турски камиони през българските гранични пунктове.

По данни на българските гранични власти, за периода от 08:00 до 18:00 ч. на 28 октомври през граничен пункт „Капитан Андреево“ на изход са обработени 418 камиона, а на вход – 0, т.е. нито един камион не е влязъл влязъл вчера в България през граничния пункт „Капитан Андреево“.

При пълен капацитет през пункта за денонощие преминават до 2 600 камиона в двете посоки.

Заради ситуацията на границата министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев е провел спешен разговор с министъра на транспорта и инфраструктурата на Турция – Абдулкадир Уралоглу. Двамата са обсъдили възможностите за бързо решение и нормализиране на преминаването през пункта.

Допълнително натоварване през последните дни създава и увеличеният трафик по повод националния празник на Турция (днес - на 29 октомври), съобщиха българските власти.

Турските шофьори вчера организираха пореден протест както заради опашките по границата, така и заради ограничението за престой до 90 дни в рамките на шест месеца в Шенгенското пространство като граждани на трети страни, предават турските медии.

Водачите спряха двигателите на камионите си за 24 часа.

От клипове в социалните мрежи се вижда увеличаващото се напрежение сред шофьорите, които са изключително недоволни от ситуацията.

Шофьорите на тирове, които трябва да преминат през граничните пунктове Капъкуле и Хамзабейли в Одрин, съобщиха за проблемите си с визите и разрешенията за пребиваване при преминаването към Европа и поискаха подкрепа от турските власти.

Един от протестиращите шофьорите посочи, че между 18:00 часа и полунощ предишния ден 245 превозни средства са били върнати обратно.

Разгневените шофьори казват, че не са туристи, а си изкарват прехраната. Те се оплакват и че са принудени да чакат на много европейски гранични пунктове и в буферните зони.

Водачите посочиха, че очакват от властите спешни и трайни мерки за решаване на проблема, който блокира логистичния сектор.

Шофьорът на тир Юсуф Атеш уточни, че основните им проблеми са свързани с шенгенските визи и разрешенията за пребиваване. По думите му българските власти връщат турски шофьори по различни причини. Атеш изрази недоволство от това, че шофьорите, занимаващи се с международен транспорт, се третират като туристи.

„Ние не сме туристи. Не ходим на почивка. Ние сме шофьори, които допринасят за вноса и износа и играят важна роля за развитието на държавите. Целта ни не е да останем в Европа, а да превозим товара си, да си свършим работата и да изкараме прехраната на семействата си“, каза той.

Атеш посочи, че и неговата молба за виза е била отхвърлена. Той разказа, че от 18 години извършва превози между Европа и Турция, но въпреки наличието на записи за влизанията и излизанията му, не е успял да получи виза.

„Плащаме сериозни суми, за да получим виза, но често получаваме откази. Товарите, които превозваме, са важни не само за нас, но и за икономиките на държавите. Искаме хората най-накрая да ни забележат и да разберат проблемите, с които се сблъскваме. Нашият лозунг е: „Пътят е наш, границата е наша“. Ще ни забележат - нямат друг избор“, заяви Атеш.