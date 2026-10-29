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Иран обяви, че е свалил пореден американски дрон

Иран обяви, че е свалил пореден американски дрон
Pixabay

Безпилотният летателен апарат „Ем Кю-1 Предейтър“ е бил прехванат и унищожен източно от Ормузкия проток

Иран съобщи, че е свалил пореден американски дрон, предаде ДПА.

Безпилотният летателен апарат „Ем Кю-1 Предейтър“ е бил прехванат и унищожен източно от Ормузкия проток с помощта на нова усъвършенствана система за противовъздушна отбрана, информира иранската информационна агенция „Тасним“, като се позовава на иранския Корпус на гвардейците на Ислямската революция.

От началото на войната в края на февруари въоръжените сили на страната са унищожили 14 безпилотни апарата от този тип и над 50 дрона от модела „Ем Кю-9 Рийпър“.

Същевременно според Изследователската служба на Конгреса на САЩ, американската страна е съобщила за загуби или повреди на десетки самолети и безпилотни летателни апарати, откакто е започнала атаките срещу Иран съвместно с Израел.

През последните дни иранските сили са засилили атаките в Ормузкия проток и около него.

Износът на петрол през стратегическия морски път е намалял отново миналата седмица, показват данните на доставчика на информация за корабоплаването „КПлер“, отбелязва БТА.

Американски представители са предупредили няколко държави от Близкия изток и регионални съюзници да бъдат готови за евентуално подновяване на военните действия срещу Иран след междинните избори в САЩ следващата седмица, както и за възможността Иран да се опита да им отмъсти, информира АП.

Президентът Доналд Тръмп все още не е взел окончателно решение дали да разпореди нови удари срещу Иран, са казали дипломати. 

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