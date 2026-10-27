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Иран съобщи за пожар на петролен танкер след удар от мини в Ормузкия проток

Иран съобщи за пожар на петролен танкер след удар от мини в Ормузкия проток
Снимка: AP/БТА

Според иранската армия плавателният съд е навлязъл в забранена зона, след като е изключил системата си за проследяване

Петролен танкер се е запалил, след като се е натъкнал на мини в Ормузкия проток. Това съобщи иранската армия, цитирана от Франс прес. Стратегическият морски маршрут е в центъра на конфликта между Техеран и Вашингтон.

Според изявлението на иранските военни плавателният съд е нарушил ограниченията за преминаване през района, като е изключил системата си за проследяване и е навлязъл в забранена зона източно от протока.

"Преди няколко часа петролен танкер, който беше извършил нарушение, след като изключи системата си за проследяване и се опита да премине през забранена зона източно от Ормузкия проток, се натъкна на мини, което доведе до повреди и пожар", се посочва в съобщението, разпространено от иранската държавна информационна агенция ИРНА.

Иран претендира за контрол над Ормузкия проток, през който преди началото на войната в Близкия изток преминаваше около една пета от световните доставки на горива. Конфликтът започна в края на февруари с израелско-американската военна операция срещу Иран.

По данни на Франс прес Техеран редовно предприема действия срещу плавателни съдове, които преминават през стратегическия морски маршрут без разрешение от иранските власти.

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