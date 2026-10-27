БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане за изгонването на Митрофанова

Гражданското движение БОЕЦ организира протест под надслов "СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!". Демонстрацията е насрочена за четвъртък, 29 октомври, от 18:30 часа пред посолството на Русия в София.

Повод за недоволството са атаките срещу цивилни кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и предполагаеми руски саботажни действия срещу инфраструктура на страната.

От организацията обвиняват правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова, че не назовават Русия като отговорна за нападенията и не предприемат достатъчно категорични дипломатически действия.

"Радев мълчи, службите мълчат, Йотова мълчи", заявяват от БОЕЦ.

Според движението поведението на управляващите поставя под въпрос способността на държавата да защитава националната си сигурност.

"Гражданите трябва да защитим родината си от агресията на Русия и всеки друг агресор, когато управниците ни са неспособни да го направят", се посочва в позицията.

От БОЕЦ настояват руският посланик Елеонора Митрофанова да напусне България и призовават граждани, организации и политически партии, които споделят позицията им, да се включат в демонстрацията.

Протестът е поредна проява на недоволство срещу реакцията на властите по повод инцидентите в Черно море.