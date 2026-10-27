Новини
Търси
Подкаст
Общество

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане за изгонването на Митрофанова

БОЕЦ организира протест пред руското посолство с искане за изгонването на Митрофанова
БТА

Гражданското движение обвинява правителството и президента Йотова в бездействие след атаките срещу кораби в Черно море

Гражданското движение БОЕЦ организира протест под надслов "СТОП на руската агресия - Митрофанова ВЪН!". Демонстрацията е насрочена за четвъртък, 29 октомври, от 18:30 часа пред посолството на Русия в София.

Повод за недоволството са атаките срещу цивилни кораби в изключителната икономическа зона на България в Черно море, както и предполагаеми руски саботажни действия срещу инфраструктура на страната.

От организацията обвиняват правителството на Румен Радев и президента Илияна Йотова, че не назовават Русия като отговорна за нападенията и не предприемат достатъчно категорични дипломатически действия.

"Радев мълчи, службите мълчат, Йотова мълчи", заявяват от БОЕЦ.

Според движението поведението на управляващите поставя под въпрос способността на държавата да защитава националната си сигурност.

"Гражданите трябва да защитим родината си от агресията на Русия и всеки друг агресор, когато управниците ни са неспособни да го направят", се посочва в позицията.

От БОЕЦ настояват руският посланик Елеонора Митрофанова да напусне България и призовават граждани, организации и политически партии, които споделят позицията им, да се включат в демонстрацията.

Протестът е поредна проява на недоволство срещу реакцията на властите по повод инцидентите в Черно море.

Още по темата

Напрежение в Белград: Протестиращи нахлуха в редакция на сръбски вестник, Сърданович призова за спокойствие

Напрежение в Белград: Протестиращи нахлуха в редакция на сръбски вестник, Сърданович призова за спокойствие

Еди Рама отказа да подаде оставка въпреки протестите в Албания

Еди Рама отказа да подаде оставка въпреки протестите в Албания

Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция

Макрон обяви решителни мерки преди очакваната нова вълна от протести във Франция

Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Франция очаква нови сблъсъци по време на антиправителствените протести през уикенда

Путин обвини европейските правителства за протестите

Путин обвини европейските правителства за протестите

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Общество

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Затварят тунел „Железница“ на магистрала „Струма“ в двете посоки

Водещи

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

ЦИК обяви официално резултатите от първия тур на президентските избори

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

Сърданович скъса с реториката на Вучич: Позорните му изявления от 90-те не са лицето на Сърбия

  • Преди 5 минути
Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

Ливърпул ще подсилва халфовата линия през януари

  • Преди 13 минути
Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Велислава Петрова: България не изчаква дълго, за да каже чии са дроновете, ударили два кораба в Черно море

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

Весела Лечева поздрави Новиков и Милов: Никой не бива да спира пътя на най-добрите

  • Преди 15 минути
Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

Киев одобрил разговорите на Финландия и Норвегия с Путин

  • Преди 21 минути
"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

"Топлофикация" решава утре кога ще пусне парното в София

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

Барселона глобена с 602 евро след жалба на Атлетико за Хулиан Алварес

  • Преди 32 минути
БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

БАБХ затваря "кухня майка" на голяма търговска верига

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

Радев защити съобщението на МС в подкрепа на Йотова и потвърди, че ще присъства на нейно събитие

  • Преди 37 минути
Оперираха успешно Кварацхелия

Оперираха успешно Кварацхелия

  • Преди 39 минути
Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

Никушор Дан: Русия води хибридна война срещу Европа

  • Преди 41 минути
Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

Семен Новиков посвети световната титла на баща си: Обещах му подарък и го направих

  • Преди 47 минути
Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

Българска следа в разследване за данъчни измами за стотици милиони евро в Гърция

  • Преди 51 минути
Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

Кога пускат парното в София? Ще имат ли всички квартали топло едновременно?

  • Преди 52 минути