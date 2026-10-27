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Coca-Cola повиши прогнозата си за печалбата през 2026 г. след силни продажби в Индия и Бразилия

Coca-Cola повиши прогнозата си за печалбата през 2026 г. след силни продажби в Индия и Бразилия
Снимка: Pixabay

Компанията очаква ръст на коригираната печалба на акция от поне 9%, след като приходите ѝ за третото тримесечие надхвърлиха прогнозите на анализаторите

Американската компания за безалкохолни напитки Coca-Cola повиши прогнозата си за годишната печалба, подкрепена от силното търсене на пазарите в Индия, Бразилия, Китай и Мексико. Растежът на продажбите в тези държави е компенсирал по-слабите резултати в Северна Америка и нарастващите разходи за суровини, съобщи Ройтерс.

Положителното представяне на Coca-Cola контрастира с трудностите на основния ѝ конкурент PepsiCo, който отчита слабо търсене на пакетирани закуски в САЩ. От началото на годината Coca-Cola регистрира увеличение на продажбите в натурално изражение - измерител на броя продадени единици, както при газираните напитки, така и при останалите марки от портфолиото си.

Компанията се стреми да привлича различни групи потребители чрез по-малки и по-достъпни опаковки на американския пазар, като същевременно разширява предлагането на по-скъпи продукти. Сред тях са Coca-Cola Cherry Float, нови разновидности на Topo Chico и млякото fairlife.

Растежът на продажбите в Индия, Китай, Мексико и Бразилия е допринесъл за увеличение от около 5% на световните продажби в натурално изражение през третото тримесечие. В Северна Америка показателят е останал без промяна, въпреки ръста при основните газирани напитки на компанията.

Анализаторът на Jefferies Каумил Гаджавала коментира, че Coca-Cola увеличава преднината си пред конкурентите, тъй като успява да постига ръст на продажбите в натурално изражение на фона на общото повишаване на цените.

"Разликата между "Кока-Кола" и конкурентите ѝ се увеличава и докато пазарът обсъжда повишенията на цените, компаниите, които постигат ръст на продажбите в натурално изражение, би трябвало да се представят по-добре", заяви той.

Coca-Cola вече очаква коригираната печалба на акция, изчислена без влиянието на валутните колебания, да нарасне с най-малко 9% през 2026 г. Предишната прогноза на компанията беше за увеличение между 7% и 8%.

Производителят повиши и очакванията си за органичния ръст на приходите, като вече залага на увеличение от поне 5% годишно спрямо предишната прогноза за растеж от около 5%.

Акциите на Coca-Cola останаха почти без промяна в търговията преди началото на борсовата сесия. От началото на 2026 г. стойността им се е повишила с около 33%, като компанията е напът да отчете трета поредна година на растеж въпреки отслабването на потребителските разходи и нестабилността на пазарите, свързана с войната с Иран.

Според анализатора на RBC Capital Markets Ник Моди някои инвеститори вероятно са очаквали по-значително повишение на годишните цели. Той обаче определя предпазливия подход на компанията като разбираем предвид макроикономическата обстановка.

Подобно на други производители на потребителски стоки, Coca-Cola е изправена пред увеличение на разходите за опаковки заради поскъпването на суровините вследствие на войната между САЩ и Иран. Още през юли компанията съобщи, че разходите за алуминий и полиетилен терефталат (PET) са нараснали повече от очакваното.

Въпреки по-високите разходи приходите на компанията през третото тримесечие са се увеличили със 7,4%, а оперативният марж е достигнал 33,4%.

За тримесечието, приключило на 2 октомври, приходите на Coca-Cola възлизат на 13,38 млрд. долара при очаквания на анализаторите за 12,92 млрд. долара, показват данните на LSEG. Коригираната печалба е достигнала 91 цента на акция, над прогнозата от 88 цента.

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