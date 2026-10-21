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Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите

Повече плодове и по-малко сладки напитки може да намалят риска от депресия при тийнейджърите
Снимка: Pixabay

Тригодишно проучване сред над 6500 австралийски подрастващи установява връзка между хранителните навици и симптомите на често срещани психични разстройства, но не доказва причинно-следствена зависимост

Подрастващите, които консумират повече плодове и по-малко подсладени напитки, са по-малко склонни да проявяват симптоми на тревожност и депресия. Това показват резултатите от тригодишно проучване, публикувано в списанието Child and Adolescent Mental Health и цитирано от специализираното издание News Medical.

Според изследването всяка допълнителна дневна порция плодове е свързана с 13% по-нисък риск от симптоми на депресия и със 7% по-нисък риск от тревожност. Авторите обаче уточняват, че установените зависимости не доказват, че хранителните промени сами по себе си предотвратяват психични разстройства.

В проучването са участвали 6537 подрастващи от 71 училища в австралийските щати Нов Южен Уелс, Куинсланд и Западна Австралия. Средната възраст на участниците е била около 13 години.

Учениците са попълвали дигитални въпросници в началото на изследването, когато са били в седми клас, както и след една, две и три години. Те са отчели консумацията си на плодове, зеленчуци и подсладени безалкохолни напитки.

В рамките на изследването една порция плодове е определена като 150 грама, а една порция зеленчуци - като 75 грама. За оценка на симптомите на депресия учените са използвали осем въпроса от въпросника за здравето на юношите PHQ-A-8, а тревожността е била измервана чрез 13-точковата скала PROMIS-AP.

Резултатите показват различия в хранителните навици между половете. Момичетата като цяло са консумирали повече плодове и зеленчуци, докато момчетата са приемали подсладени напитки по-често.

По-високата консумация на плодове е свързана с по-ниска вероятност от повишени симптоми на депресия и тревожност. Връзката с депресивните симптоми е сходна при момчетата и момичетата. За разлика от плодовете, по-големият прием на зеленчуци не показва статистически значима зависимост с двата вида симптоми.

При подсладените напитки тенденцията е обратна. По-честата им консумация е свързана с по-висок риск от достигане на праговите стойности за симптоми на често срещани психични разстройства. Установените зависимости са по-изразени при момчетата, особено по отношение на тревожността.

Изследователите посочват, че възможно обяснение за връзката между подсладените напитки и психичното здраве са възпалителни биомаркери или хормони като кортизола, които могат да влияят върху настроението. Тези механизми обаче не са доказани като причина за наблюдаваните резултати.

Авторите отбелязват и ограниченията на проучването. То е наблюдателно, хранителните навици са отчетени от самите участници, а влиянието на някои неизмерени фактори не може да бъде изключено.

Ако бъдещи изследвания потвърдят установените зависимости, училищните програми и здравните политики биха могли да насърчават по-здравословни хранителни навици сред младите хора като част от по-широките усилия за подкрепа на психичното им здраве.

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