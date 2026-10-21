ООН: Глобалното затопляне ще надвиши предишните прогнози

Според доклад на ООН, представен в сряда, се очаква глобалното затопляне да надвиши предишните прогнози, като дори при най-оптимистичния сценарий средните температури ще се повишат с 1,7–1,8 градуса по Целзий над прединдустриалните нива до средата на века.

Въпреки бързото разширяване на възобновяемите енергийни източници и климатичните политики, които намаляват емисиите в много държави, в доклада се посочва, че все още са необходими "спешни и строги" съкращения за постигане на този най-благоприятен изход.

Докладът на Програмата за околна среда на ООН посочва, че емисиите на парникови газове трябва да намалеят с 18% спрямо нивата от 2025 г. до 2030 г., с 45% до 2035 г. и с 69% до 2040 г. Настоящите национални планове биха намалили емисиите с едва 5–8% до 2030 г. и с 11–15% до 2035 г.

Докладът прогнозира глобално затопляне от 2,8°C до 2100 г. при настоящите политики или 2,6°C, ако държавите изпълнят съществуващите си климатични ангажименти. И двете оценки са по-високи от миналогодишните прогнози, отразявайки изтеглянето на САЩ от Парижкото споразумение и преразгледаните оценки на историческите емисии.

Докато държавите се подготвят за следващия кръг от преговори за климата в Турция (COP31), генералният секретар на ООН Антонио Гутериш заяви, че е изключително важно да не се изоставят усилията за овладяване на емисиите, които подхранват наводнения, пожари и други природни бедствия.

"Превишаването на целта не е капитулация. Все още можем да го поддържаме възможно най-малко и възможно най-кратко – и да върнем температурите под 1,5 градуса до края на столетието", каза той.

Съгласно Парижкото споразумение от 2015 г. държавите се съгласиха да се опитат да задържат повишението на средната температура на ниво много под 2 градуса и в идеалния случай на 1,5°C.

Тъй като ограничаването на затоплянето до 1,5°C без превишаване или с ограничено превишаване вече не се счита за възможно, Програмата на ООН за околна среда заяви, че нейният нов сценарий с "възможно най-ниско" превишаване дава приблизително 50% шанс температурите да се върнат до 1,5°C или под тях до 2100 г.

В доклада се посочва, че климатичните планове, представени след миналата година, почти не са довели до промяна в прогнозите за бъдещото затопляне и че връщането към 1,5°C ще зависи от мащабното отстраняване на въглероден диоксид, чиято осъществимост е несигурна.