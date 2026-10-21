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Стив Уиткоф днес се среща с Путин

Стив Уиткоф днес се среща с Путин
AP/БТА

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участва онлайн в срещата

Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф, днес ще се срещне с руския президент Владимир Путин, предават световните агенции.

Разговорите между украинския президент Володимир Зеленски и пратениците на американския президент Доналд Тръмп в Осло са били „много продуктивни и конструктивни", посочи американски служител.

Разговорите се провеждат, докато Вашингтон и Киев се опитват да възстановят отношенията си след обявяването от Тръмп на сделка за дизел с Русия и натиска върху Зеленски да сложи край на войната.

Украйна предложи нови идеи и предложения, които бяха обсъдени в детайли", каза американският служител, пожелал да запази анонимност след разговорите в Осло.

Страните постигнаха значителен напредък в съгласуването на координиран подход за взаимодействие с Русия и напредване на дипломатическия процес."

Срещата на Уиткоф с Путин има за цел да „надгради напредъка" от разговорите в Осло и да създаде път за преки тристранни разговори с участието на Киев, Москва и Вашингтон, според служителя, цитиран от АФП.

Зетят на Тръмп Джаред Къшнър ще участва онлайн в срещата днес.

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