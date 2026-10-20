Нов опит за край на войната в Украйна: Стив Уиткоф отива в Осло, след това ще се срещне с Путин

Нова дипломатическа офанзива за прекратяване на войната в Украйна се очаква тази седмица. Специалният пратеник на американския президент Доналд Тръмп – Стив Уиткоф, планира посещение в Норвегия за пореден кръг мирни преговори, след което трябва да отпътува за Москва за среща с руския президент Владимир Путин. Това съобщава Ройтерс, позовавайки се на трима източници, запознати с подготовката на разговорите.

Очаква се в срещите в Осло да участва и украинският президент Володимир Зеленски. Според двама от източниците присъствието му е част от предварителните планове.

В преговорите се предвижда да се включат още норвежкият премиер Йонас Гар Стьоре, представители на Великобритания, Франция, Германия и Полша, известни като групата Е4, както и представители на Европейския съюз и НАТО.

Зетят на американския президент Джаред Къшнър също ще участва в разговорите, но дистанционно поради заболяване.

След Осло – разговори с Путин в Москва

След срещите в норвежката столица Уиткоф планира да замине за Русия, където се очаква да разговаря лично с Владимир Путин.

Освен възможностите за прекратяване на войната в Украйна, сред темите на срещата ще бъде и съдбата на американския гражданин Стивън Хъбард, който се намира в руски затвор от 2022 година.

Зеленски вече потвърди, че украински и американски представители може да проведат разговори в Норвегия през следващите дни. От Белия дом засега няма официален коментар за планираните визити.

Напрежение между Вашингтон и Киев

Новите дипломатически усилия идват на фона на задълбочаващи се противоречия между САЩ и Украйна.

Киев обвини американската администрация, че ограничава военната подкрепа за страната. Сред посочените проблеми са намалената скорост на военната сателитна система „Старшилд“ на компанията „СпейсЕкс“, ограничаването на обмена на разузнавателна информация и забавянето на доставки на ракети за противовъздушните системи „Пейтриът“, вече платени от други държави.

„Всичко това предполага, че са взети някои политически решения за намаляване на подкрепата за нас“, заяви Зеленски във видеообръщение, публикувано в Телеграм.

От своя страна Доналд Тръмп отправи остри критики към украинския президент, обвинявайки го, че не желае да преговаря за мир с Русия.

Американският държавен глава дори заяви, че е дошло време да бъде избран „някой друг, който да преговаря“.

Зеленски обаче продължава да настоява, че Украйна е готова да седне на масата за преговори, отбелязва Ройтерс.

На този фон предстоящите срещи в Осло и Москва се очертават като пореден опит за намиране на дипломатически изход от войната, въпреки нарастващото напрежение между основните участници в процеса.