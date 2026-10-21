Волгин: България захранва с оръжие правителството на Зеленски

„В момента България захранва с оръжие правителството на Володимир Зеленски, а когато продаваш оръжие на една от страните, която е на твоя праг, тогава увеличаваш възможността тази война да се прехвърли и в твоята къща“. Това каза пред БТВ Петър Волгин, кандидат за вицепрезидент от „Възраждане“.

Според него войната ще спре тогава, когато няма основание тя да продължава и няма ресурс, който да я захранва.

"Ако хората гласуват за нас с Костадин Костадинов, могат да бъдат сигурни, че България по никакъв начин няма да бъде включена в тази война“, посочи Волгин.

Той посочи, че войната в Украйна е само един от елементите на сигурността.

"Най-голямото притеснение на хората са повишаващите се цени, а това също е част от сигурността. Не може да се чувствате сигурни, ако всеки път, когато влезете в магазина, видите, че стоките са с все по-високи цени“, посочи той.

„Сигурността за работното място, за доходите, а и като прибавите притесненията, че България може да бъде въвлечена във войната – всичко това оказва огромно влияние върху намерението на хората да гласуват“, допълни Петър Волгин.

По думите му българският президент няма толкова много правомощия на хартия, но в същото време той има голяма символна власт.