ПП към ПБ: Ако помилваните дилари продават наркотици на вашите деца, как ще се чувствате
Асен Василев заговори за "грях" при акта на помилване
"Как ще се почустват колегите от "Прогресивна България", ако помилваните от Илияна Йотова продават наркотици на техните деца и техните внуци". Това запита лидерът на ПП Асен Василев пред БТВ.
Той заговори за грях и запита защо в президентството не са спазили предписанията на собствената си комисия за помилвания, която казала, че е нужна комплексна оценка и е питала какъв е шансът да бъде извършено ново престъпление от този човек.
"Прокуратурата нищо не може да даде, защото помилването е акт на президента, който решава по собствена съвест", каза той. Трябва да се извадят всички данни, защото това е изключителна власт на президентството, заяви Василев.
Запитан защо не направи това искане след изборите, той атакува действащия президент Илияна Йотова заради помилването на Огнян Атанасов и на втория осъден от Сливен, чийто профил съвпада с Динко Господинов.