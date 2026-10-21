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ПП към ПБ: Ако помилваните дилари продават наркотици на вашите деца, как ще се чувствате

ПП към ПБ: Ако помилваните дилари продават наркотици на вашите деца, как ще се чувствате
Снимка: БТА

Асен Василев заговори за "грях" при акта на помилване

"Как ще се почустват колегите от "Прогресивна България", ако помилваните от Илияна Йотова продават наркотици на техните деца и техните внуци". Това запита лидерът на ПП Асен Василев пред БТВ.

Той заговори за грях и запита защо в президентството не са спазили предписанията на собствената си комисия за помилвания, която казала, че е нужна комплексна оценка и е питала какъв е шансът да бъде извършено ново престъпление от този човек.

"Прокуратурата нищо не може да даде, защото помилването е акт на президента, който решава по собствена съвест", каза той. Трябва да се извадят всички данни, защото това е изключителна власт на президентството, заяви Василев.

Запитан защо не направи това искане след изборите, той атакува действащия президент Илияна Йотова заради помилването на Огнян Атанасов и на втория осъден от Сливен, чийто профил съвпада с Динко Господинов.

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