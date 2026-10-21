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88 пожара са потушени в страната за денонощие

88 пожара са потушени в страната за денонощие
Pixabay

При пожарите няма пострадали

През последното денонощие в страната пожарникарите са реагирали на 120 сигнала за произшествия и са ликвидирали 88 пожара, съобщават от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на МВР.

При пожарите няма пострадали.  

С преки материални щети са възникнали 12 пожара, от които пет в жилищни сгради, четири в транспортни средства и др. Без нанесени материални щети са възникнали 76 пожара, от които 43 в сухи треви, горска постеля и храсти, 31 в отпадъци и др.

Извършени са 28 спасителни дейности и помощни операции, от тях пет при катастрофи в транспортни средства. Към противопожарните служби са подадени четири лъжливи повиквания. 

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