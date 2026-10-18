Двама загинали и 58 потушени пожара в страната за денонощие

Двама души са загинали при пожари в България през последното денонощие. За същия период противопожарните екипи са потушили общо 58 пожара, съобщиха от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Според официалната информация пожарникарите са реагирали на 89 сигнала за произшествия през последните 24 часа.

От регистрираните пожари 14 са причинили преки материални щети, а при останалите 44 не са отчетени такива.

През денонощието са извършени и 28 спасителни дейности и помощни операции, при които екипите са оказвали съдействие при различни произшествия.

Регистрирани са и три лъжливи повиквания.

Общият брой на потушените пожари е 58, като при инцидентите са загинали двама души, сочат данните на пожарната.