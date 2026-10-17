Шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в Бангладеш

Най-малко шестима туристи загинаха при пожар в морски курорт в района на Кокс Базар в Югоизточен Бангладеш, съобщи Ройтерс, позовавайки се на представители на властите.

Огънят е избухнал тази сутрин в комплекса "Tuptup Restro and Resort", разположен на плажа Патуартек. По информация на Долон Ачаря от отдела за пожарна безопасност и гражданска защита пламъците са унищожили напълно сградата, а пожарникарите са извадили обгорените тела на загиналите от вътрешността ѝ.

Шестима пострадали са били спасени и откарани в болница, съобщи Ачаря. Три пожарни автомобила са се борили с огъня в продължение на близо два часа. Мястото на инцидента се намира на повече от 320 км от столицата Дака.

Говорителят на Службата за пожарна безопасност и гражданска защита Талха Бин Джасим уточни, че сред жертвите има пет жени и едно малко дете.

"Пет жени и едно 5-годишно момче. Повечето от тях са били пристигнали от столицата Дака", заяви той.

Комплексът се е помещавал в двуетажна сграда с дървена конструкция и е функционирал като плажен курорт непосредствено до живописния булевард "Марин Драйв". Според информацията на неговия уебсайт мястото е предлагало настаняване в екологичен стил с панорамна гледка към морето и околните хълмове.

Причината за пожара все още не е установена. Главният администратор на района М. А. Манан съобщи, че е започнало разследване, което трябва да изясни обстоятелствата около инцидента и размера на нанесените щети.

Кокс Базар е една от основните туристически дестинации в Бангладеш. Районът е известен с най-дългия непрекъснат пясъчен морски плаж по крайбрежието на Бенгалския залив и приема над 3 милиона туристи годишно. По данни на статистическата служба на страната повечето посетители са местни туристи, отбелязва ДПА.