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Трима ученици и учител загинаха при стрелба в училище в САЩ

Трима ученици и учител загинаха при стрелба в училище в САЩ
Pixabay

Други двама души – седемгодишно дете и 54-годишен учител – са откарани в болница в критично състояние

Трима ученици на 5, 8 и 11 години и един учител са загинали при стрелба в начално училище в град Бенд, американския щат Орегон. Заподозреният за нападението е 16-годишен младеж, който е бил застрелян от местен жител, намесил се при атаката, съобщи Би Би Си, позовавайки се на полицията.

Други двама души – седемгодишно дете и 54-годишен учител – са откарани в болница в критично състояние. Засега няма официална информация дали нападателят е имал връзка с училището „Силвър Рейл“.

Нападателят проникнал в сградата, след като стрелял по вратите

Сигнал за активен стрелец в училището е подаден в 12:59 ч. местно време в четвъртък. Според полицията първото обаждане е било от човек, който съобщил, че неизвестен въоръжен мъж е стрелял по автомобила му с дългоцевно оръжие. На разпространени снимки се вижда червен пикап с пробойни от куршуми.

Малко след това на телефон 911 постъпили сигнали, че въоръженият младеж е влязъл в училището. По данни на полицията той стрелял по заключващите механизми на вратите, за да си осигури достъп до сградата.

Местните медии съобщават, че през 2022 г. училището е получило нови врати за класните стаи, които могат да бъдат заключвани чрез превключвател.

Мъж, намиращ се в района, забелязал нападението и последвал тийнейджъра до училището, където се изправил срещу него и го застрелял. Полицаите пристигнали около три минути по-късно и потвърдили смъртта на заподозрения, след което започнали проверка на сградата.

Губернаторът на Орегон Тина Котек похвали намесилия се гражданин за действията му, заявявайки, че те са помогнали да бъдат предотвратени още жертви. По време на брифинг тя изрази съчувствие към него за преживяното.

Самоличността на 16-годишния заподозрян и на загиналите не е оповестена. Полицията не е предоставила подробности и за вида на оръжието и броя на произведените изстрели. Според информация на CBS News, цитирана от източници в правоохранителните органи, младежът е използвал пушка.

Общността в Бенд скърби за жертвите

Стотици жители на града се събраха на бдение със свещи в четвъртък вечерта, за да почетат загиналите. На мястото бяха оставени цветя и свещи, а послания като „Никога вече“ и „Бъди в мир“ бяха изписани с тебешир.

„Смаяни сме и съкрушени от тази безсмислена трагедия“, заяви Стивън Кук, висш административен представител на местния училищен район. Той посочи, че случилото се е причинило огромна болка на цялата общност.

Учителката Кати Шейл Смит разказа пред телевизия KPTV, че се е опитала да успокои децата, след като видяла въоръжения мъж да се приближава към училището. По думите ѝ някои от учениците се молели, докато други се опитвали да утешат съучениците си.

Репортерът на местния вестник „Бюлетин“ Майкъл Кон описа случилото се като тежък шок за родителите. По думите му „Силвър Рейл“ е квартално училище в град, в който подобно насилие не се очаква.

Заради трагедията училищата в Бенд ще останат затворени в петък. Властите заявиха, че местната общност се нуждае от време, за да се справи с последиците от случилото се.

Разследването продължава

В началното училище „Силвър Рейл“ учат около 450 деца, а персоналът включва повече от 40 възрастни служители, съобщи полицията.

Според данни от американската база за проследяване на стрелбите в училища от детската градина до 12-и клас през предходната година са регистрирани 235 подобни инцидента, а през настоящата – най-малко 140 към момента на публикуване на информацията.

Законодателството в Орегон не позволява на лица под 18 години да купуват огнестрелни оръжия. Непълнолетните могат да притежават такива с разрешение на родителите си при определени условия, например за лов.

През последните години щатът прие редица мерки за контрол върху огнестрелните оръжия. Според организацията Everytown for Gun Safety Орегон се нарежда на 12-о място сред 50-те американски щата по строгост на законодателството в тази област.

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