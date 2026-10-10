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Протест в Ню Йорк след стрелба на имиграционен агент по мъж с дете в колата

Протест в Ню Йорк след стрелба на имиграционен агент по мъж с дете в колата
АП/БТА

Стотици излязоха по улиците на Манхатън, а кметът Зохран Мамдани поиска прекратяване на дейността на АЙС в града

Стотици протестиращи се събраха в Ню Йорк, след като агент на Службата за имиграционен и митнически контрол на САЩ (АЙС) простреля и рани мъж по време на операция в Бронкс.

Демонстрантите в Манхатън скандираха "Без омраза, без страх. Имигрантите са добре дошли тук" и "Не на АЙС".

Раненият е 28-годишният Оскар Бергал. По време на операцията той е бил в автомобила си, а на задната седалка е имало петгодишно дете. Бергал е настанен в болница с огнестрелна рана в областта на врата. Детето не е пострадало.

Случаят предизвика остър спор между администрацията на президента Доналд Тръмп и кмета на Ню Йорк Зохран Мамдани.

Мамдани осъди действията на федералните служители и заяви, че ще поиска от Тръмп да прекрати дейността на АЙС в Ню Йорк.

"Нека премахнем АЙС", написа кметът в социалната мрежа X.

Американският министър на вътрешната сигурност Маркуейн Мълин реагира остро и определи думите му като опасни.

"Ако премахнете АЙС, кой ще премахне престъпниците от улиците на вашия град? Кой ще се занимава с убийците, крадците и членовете на банди?", заяви Мълин.

По думите на министъра Бергал има криминално досие и се е опитал да избегне арест. Това е позиция на федералните власти по случая.

Мълин посочи още, че агентите не са знаели за присъствието на петгодишното дете в автомобила в момента, когато са открили огън.

Случаят допълнително изостря отношенията между властите в Ню Йорк и федералните имиграционни служби. Градът ограничава сътрудничеството си с АЙС, а други операции на федерални агенти през тази година също предизвикаха протести и обществено напрежение.

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