Тръмп за Нобеловата награда: Позорно и унизително решение, което петни Норвегия
Американският президент отново изрази недоволството си, че не е получил отличието за мир, което тази година беше присъдено на Нави Пилай
Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува решението на Норвежкия Нобелов комитет да не му присъди Нобеловата награда за мир, определяйки избора като "позорен и унизителен".
Тръмп направи коментара по време на предизборен митинг в Сиракуза, Ню Йорк, часове след като стана ясно, че тазгодишният лауреат е Нави Пилай - бивша върховна комисарка на ООН по правата на човека и бивш съдия в Международния наказателен съд.
"Това е незаличимо петно върху Норвегия и върху хората, взели такова позорно и унизително решение", заяви американският президент.
Тръмп нарече Пилай "непозната личност" и каза, че никога преди не е чувал за нея.
"Никога не бях чувал за този човек. Никой не беше чувал", заяви той.
Пилай получи наградата за усилията си за насърчаване на мира и международното право. В кариерата си тя е била съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, Международния наказателен съд и върховен комисар на ООН по правата на човека. Тя ръководи и комисия на ООН, която заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа - твърдение, което Израел отхвърля.
По време на речта си Тръмп изброи редица международни конфликти, за чието предотвратяване или овладяване твърди, че е допринесъл, включително напреженията между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и Китай и Тайван. Ройтерс отбелязва, че той не е представил доказателства за тези твърдения.
"Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и всъщност са врагове на цивилизацията. И ние няма да забравим, Норвегия", заяви още Тръмп.