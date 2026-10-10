Тръмп за Нобеловата награда: Позорно и унизително решение, което петни Норвегия

Президентът на САЩ Доналд Тръмп отново разкритикува решението на Норвежкия Нобелов комитет да не му присъди Нобеловата награда за мир, определяйки избора като "позорен и унизителен".

Тръмп направи коментара по време на предизборен митинг в Сиракуза, Ню Йорк, часове след като стана ясно, че тазгодишният лауреат е Нави Пилай - бивша върховна комисарка на ООН по правата на човека и бивш съдия в Международния наказателен съд.

"Това е незаличимо петно върху Норвегия и върху хората, взели такова позорно и унизително решение", заяви американският президент.

Тръмп нарече Пилай "непозната личност" и каза, че никога преди не е чувал за нея.

"Никога не бях чувал за този човек. Никой не беше чувал", заяви той.

Пилай получи наградата за усилията си за насърчаване на мира и международното право. В кариерата си тя е била съдия в Международния наказателен трибунал за Руанда, Международния наказателен съд и върховен комисар на ООН по правата на човека. Тя ръководи и комисия на ООН, която заключи, че Израел е извършил геноцид в Газа - твърдение, което Израел отхвърля.

По време на речта си Тръмп изброи редица международни конфликти, за чието предотвратяване или овладяване твърди, че е допринесъл, включително напреженията между Северна и Южна Корея, Япония и Северна Корея, както и Китай и Тайван. Ройтерс отбелязва, че той не е представил доказателства за тези твърдения.

"Нобеловата награда за мир е завинаги дискредитирана от шепа радикални идеолози, които са противници на демокрацията и всъщност са врагове на цивилизацията. И ние няма да забравим, Норвегия", заяви още Тръмп.