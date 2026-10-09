Тръмп обяви договорка с Путин за доставки на руски дизел и обещава по-ниски цени

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че след разговор с руския президент Владимир Путин Москва се е съгласила да достави дизелово гориво за американския и световния пазар. Той съобщи това в публикация в социалната мрежа Truth Social, определяйки разговора като изключително успешен.

"Току-що приключих изключително успешна дискусия с президента на Русия Владимир Путин, в която беше постигнато съгласие Русия незабавно да достави над 300 000 тона дизелово гориво на американския и световния пазар, още 500 000 тона през месец ноември и 1 000 000 тона веднага след това".

По думите на Тръмп, в кратък срок Русия ще достави общо 3 млн. тона дизелово гориво, като той обвърза количествата със състоянието на руските рафинерии за дизел.

Американският президент прогнозира, че обявените доставки ще доведат до бързо поевтиняване на дизела в САЩ и по света. Той свърза очаквания ефект и с твърдението си, че Съединените щати имат пълен контрол над Ормузкия проток.

"Благодарение на нашия ПЪЛЕН КОНТРОЛ над Ормузкия проток и това велико съобщение за руската енергия, цените на дизела за американците и всъщност за света ще НАМАЛЯВАТ, В РЕКОРДНИ БРОЙКИ И ТО БЪРЗО! По-ниските цени за американците, особено за нашите фермери, животновъди и шофьори на камиони, са моят най-голям приоритет. Това е много важно съобщение", заяви Тръмп.

В края на публикацията си той добави, че Иран няма да разполага с ядрено оръжие.