Старши треньорът на Дунав Русе Георги Чиликов призна превъзходството на Лудогорец след загубата с 0:1 в Разград. Наставникът остана доволен от усилията на футболистите си, но посочи грешките при изнасянето на топката и липсата на концентрация в края на полувремената като проблеми, които отборът трябва да реши.

“Честитя победата на Лудогорец, заслужена е. Нашите футболисти опитаха да се противопоставят максимално, но допуснахме елементарни грешки при опита за изнасяне на топката”, каза Чиликов пред Диема Спорт.

Лудогорец отбеляза единствения гол в добавеното време на първата част. Чиликов промени схемата в последните 20-30 минути и според него Дунав е имал възможности да изравни. Най-острата му критика беше за грешките, които се повтарят в заключителните минути на полувремената.

В следващия кръг Дунав приема лидера ЦСКА в Русе. Чиликов отчете промяната в играта на “червените” през последните месеци и заяви, че отборът му ще търси победата.

“Трябва да сме мотивирани и дисциплинирани, ако искаме да вземем нещо”, добави треньорът на Дунав.