Божидар Чорбаджийски подписа с Дунав Русе

Дунав Русе привлече опитния защитник Божидар Чорбаджийски. От клуба не разкриха за колко време е договорът му, но най-вероятно става въпрос за такъв до края на сезона. Новакът в Първа лига ще има нужда от най-доброто, за да запази статута си сред елита на България.

Георги Чиликов се завръща начело на Дунав Русе

Чорбаджийски е юноша и бивш капитан на ЦСКА, а в кариерата си е играл още за румънските ФКСБ и Херманщад, полските Стал Миелец и Видзев Лодз, както и за унгарския Дьошгьор. У нас е носил и екипа на Ботев Враца. 195-сантиметровият софиянец има и 11 мача за националния отбор на България, а с присъединяването си към Дунав ще добави опит, физическо присъствие и лидерство в отбраната на „драконите“.

Преди няколко месеца името на Чорбаджийски попадна в мащабно разследване на полските власти за предполагаеми данъчни измами на футболисти. Става въпрос за използване на фактури с ДДС, които според разследващите органи са били неистински и са служили за намаляване на данъчни задължения.