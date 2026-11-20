ЕС и Великобритания се договориха да задълбочат сътрудничеството си в сферите на сигурността, образованието, икономиката и борбата с незаконната миграция. Това стана ясно след среща в Брюксел между председателя на Европейския съвет Антонио Коща, председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и британския премиер Анди Бърнам.

Тримата определиха постигнатите договорености като положителна стъпка в отношенията между двете страни.

„Винаги сте добре дошли в ЕС“, заяви Коща, обръщайки се към британския премиер. Той определи Великобритания като най-близкия съсед и естествен партньор на Съюза.

Европейската комисия отпусна днес на Украйна 7,9 милиарда евро за покриване на финансовите нужди на страната и осигуряване на функционирането на държавната администрация, предаде Укринформ, като се позова на нейно съобщение.

Това е най-голямото еднократно плащане по европейския механизъм за подкрепа на Украйна (Ukraine Facility).

"Украйна продължава да осъществява реформи, докато всеки ден се защитава. Днес предоставяме близо 8 милиарда евро – най-голямото плащане досега. Това ясно показва, че реалният напредък в реформите носи конкретни резултати и ползи", заяви председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Руският президент Владимир Путин е изразил желание войната в Украйна да приключи по дипломатически път. Това заяви американският президент Доналд Тръмп пред журналисти в Белия дом, цитиран от АФП.

"По време на двустранната ни среща Путин ясно изрази желанието си войната между Русия и Украйна да приключи по дипломатически път", заяви Тръмп.

Изказването му идва на фона на нови руски удари срещу Киев и продължаващите дипломатически усилия за прекратяване на конфликта.

Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че евентуалното участие на върховния представител на ЕС по външната политика Кая Калас в бъдещи преговори с Русия за прекратяване на войната в Украйна би обрекло мирните инициативи на провал.

По-рано този месец Калас заяви, че Москва няма право да определя кой ще представлява Европейския съюз в евентуални преговори. Тя призна, че е наясно с нежеланието на руските власти да я видят на масата за разговори, но подчерта, че изразява общата позиция на 27-те държави членки, а не личното си мнение.

Съветът за сигурност на ООН все още не може да постигне съгласие по въпроса кой да наследи генералния секретар Антонио Гутериш, след като деветото предварително гласуване не доведе до постигане на консенсус, предаде ДПА.

Постоянният представител на САЩ в ООН Майк Уолц обяви резултата след проведеното при закрити врата гласуване в Ню Йорк днес.

Тъй като до края на мандата на Гутериш остават шест седмици, липсата на съгласие създава риск ООН да остане без нов генерален секретар след оттеглянето му, което допълнително би засилило натиска върху организацията.

Дания експулсира руски дипломат след разкритията за заговор за убийство.

Предполагаемият план за убийството на украинско-американския рапър Киевстоунър, за който се твърди, че е иницииран от Русия, предизвика дипломатическа криза между Дания и Русия, предаде ДПА.

Двама мъже с датско гражданство бяха задържани днес по обвинения в опит за убийство на музиканта. В отговор Дания експулсира руския военен аташе от страната.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще посети утре Полша, съобщи премиерът Доналд Туск, цитиран от Полската агенция по печата (ПАП).

Властите посочиха, че в Полша са паднали две руски ракети и един дрон. Туск намекна, че вероятно става въпрос за преднамерена провокация