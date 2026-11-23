Левски вероятно ще гостува на Олимпик Марсилия без Сержиньо. Полузащитникът не е напълно възстановен от контузията, заради която пропусна и победата с 4:1 над Локомотив София в неделя. Травмата не е сериозна, но щабът на Хулио Веласкес предпочита да не рискува с преждевременното му завръщане.

Сержиньо получи контузията на 5 ноември при успеха с 1:0 над Ягелония в Лига Европа. Португалецът бе сменен принудително още преди почивката, а впоследствие стана ясно, че има проблем в областта на адукторите.

26-годишният халф е сред най-използваните футболисти на Веласкес през сезона. Той е записал 2007 минути в 26 мача във всички турнири, в които има четири гола и осем асистенции.

Левски влиза в петия кръг на основната фаза със седем точки от две победи, едно равенство и една загуба. Марсилия има три точки след една победа и три поражения. Двубоят е в четвъртък, 26 ноември, от 19:45 часа българско време на “Стад Велодром”.

“Сините” ще проведат последната си тренировка преди мача в сряда на стадион “Георги Аспарухов”. Отборът няма да има официално занимание на терена на Марсилия.