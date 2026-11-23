Днес се проведе среща между ръководството на Ботев Пловдив, Мило Борисов, Светлин Караначев, Георги Коруджиев и Красимир Петров и представители на фенски организации. Разговорът премина в позитивен тон.

Бяха обсъдени развитието на школата, спортно-техническата подготовка на отбора, финансирането и предстоящия зимен лагер.

"Канарчетата" имат възможност да изградят скаутско звено, което идва с опит от Левски. Красимир Петров, който три години беше главен скаут в столичния клуб, вече потвърди, че си тръгва от "Герена". Същото стори и Георги Коруджиев. Двамата са свързани с преминаване в Ботев, но на този етап назначенията им не са обявени официално.

Петров и Коруджиев се сбогуваха с шампионите през миналата седмица, като в прощалните си послания описаха работата си в клуба като резултат от анализи, пътувания и последователен подбор. Сред привлечените играчи от тях в Левски са Акрам Бурас, Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо.

Ако двамата преминат в Ботев, това ще е първа стъпка към сформирането на спортно-технически екип от Левски, който ще трябва да начертае дългосрочната посока на Ботев и да се сработи с треньорския щаб и ръководството.

По време на срещата бяха засегнати редица важни теми за бъдещето на клуба - от школата и подготовката на представителния отбор, до финансирането и селекцията, за да може Ботев Пловдив да последва стъпките на Левски. Не нея присъстваха представители на „Изгрев Бойс“, „Тракия Фронт“, „Лудата банда“, „Ют Фейс“, „Центрум Крю“, „Гаднярите“, „Криминалс“, „Бултрас Компани“, „Асеновград“ и „Кючука“.