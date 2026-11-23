Ще последва ли Ботев Пловдив стъпките на Левски?
Днес се проведе важна среща за бъдещето на клуба
Днес се проведе среща между ръководството на Ботев Пловдив, Мило Борисов, Светлин Караначев, Георги Коруджиев и Красимир Петров и представители на фенски организации. Разговорът премина в позитивен тон.
Бяха обсъдени развитието на школата, спортно-техническата подготовка на отбора, финансирането и предстоящия зимен лагер.
"Канарчетата" имат възможност да изградят скаутско звено, което идва с опит от Левски. Красимир Петров, който три години беше главен скаут в столичния клуб, вече потвърди, че си тръгва от "Герена". Същото стори и Георги Коруджиев. Двамата са свързани с преминаване в Ботев, но на този етап назначенията им не са обявени официално.
Петров и Коруджиев се сбогуваха с шампионите през миналата седмица, като в прощалните си послания описаха работата си в клуба като резултат от анализи, пътувания и последователен подбор. Сред привлечените играчи от тях в Левски са Акрам Бурас, Майкон, Кристиан Макун, Евертон Бала, Рейналдо, Марко Груич, Мехди Мубарик и Сержиньо.
Ако двамата преминат в Ботев, това ще е първа стъпка към сформирането на спортно-технически екип от Левски, който ще трябва да начертае дългосрочната посока на Ботев и да се сработи с треньорския щаб и ръководството.
По време на срещата бяха засегнати редица важни теми за бъдещето на клуба - от школата и подготовката на представителния отбор, до финансирането и селекцията, за да може Ботев Пловдив да последва стъпките на Левски. Не нея присъстваха представители на „Изгрев Бойс“, „Тракия Фронт“, „Лудата банда“, „Ют Фейс“, „Центрум Крю“, „Гаднярите“, „Криминалс“, „Бултрас Компани“, „Асеновград“ и „Кючука“.