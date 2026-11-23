Част от скеле на жилищна сграда, която се санира, се срути в Ямбол, предаде БТА.

Блокът е познат под името ,,Гигант" на улица ул. "Търговска" 62, в оживена централна част на града, в близост до кръговото кръстовище при пазара на старата автогара.

Няма пострадали хора, а полицейски служители пренасочват преминаването на превозните средства по обходни улици. Движението в района ще остане затворено до обезопасяване на участъка, каза говорителят на полицията в Ямбол Татяна Павлова.

От Дирекция "Инспекция по труда" в Ямбол съобщиха, че са се самосезирали и започват проверка на фирмата изпълнител на строителните дейности. "Изпратени са колеги на проверка там. Причините за падането на скелето са в процес на изясняване", коментира директорът на трудовата инспекция в Ямбол инж. Стоян Иванов.