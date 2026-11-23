Една година и четири месеца лишаване от свобода при първоначален строг режим получи инфлуенсърът Стоян Колев от Районния съд в Пазарджик, съобщава БНР. Магистратите му наложиха и глоба в размер на 1022 евро.

Наказанието е за това, че Колев е шофирал по автомагистрала „Тракия“ под въздействието на наркотични вещества, като същевременно е демонстрирал и хулиганско поведение на пътя. Съдът постанови още отнемане на шофьорската му книжка за срок от две години и шест месеца.

Освен ефективната присъда и паричната санкция, Стоян Колев ще трябва да заплати и 30 000 евро. Сумата представлява пазарната равностойност на управлявания от него автомобил, който е собственост на лизингово дружество.

Инцидентът на магистралата е от 16 юни 2026 г., когато 39-годишният бургазлия е карал с висока скорост, приближавал е опасно други коли, присветвал е с фарове и е размахвал пневматична пушка през люка на автомобила си. Химикотоксикологичната експертиза е доказала употреба на кокаин. Магистратите го признаха за виновен и за втори епизод от 19 юни, когато в сградата на Съдебната палата в Пазарджик Колев е крещял и използвал нецензурни изрази пред граждани и съдебна охрана.

Делото се проведе по реда на съкратеното съдебно следствие, след като подсъдимият призна вината си и фактите в обвинителния акт. Преди процеса, през август, Колев наруши наложения му домашен арест и напусна България, което доведе до обявяването му за общодържавно издирване. Той беше задържан на 5 септември във Валенсия, Испания, по време на излъчване на живо в социалните мрежи и екстрадиран у нас през октомври. Присъдата не е окончателна и адвокатът му вече обяви, че ще я обжалва пред Окръжния съд в Пазарджик в 15-дневен срок.