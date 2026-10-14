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Екстрадираха Стоян Колев от Испания

Екстрадираха Стоян Колев от Испания
Стопкадър

Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража

Стоян Колев беше екстрадиран от Испания и вече е у нас - става ясно от видео, публикувано в Instagram профила му, на което се вижда как инфлуенсърът слиза от самолета с белeзници на ръцете. 

Адвокатът на Стоян Колев потвърди пред НОВА ТВ, че инфлуенсърът е прибран в България днес.

Сега предстои да бъде арестуван в Пазарджик, след като наруши мярката домашен арест и избяга в Испания, а вследствие на това прокуратура промени мярката му на задържане пoд стража.

Колев беше арестуван от испанските власти във Валенсия на 5 септември.

Арестът му също се превърна в съдържание за социалните мрежи - акцията се случи по време на негово излъчване на живо. От МВР потвърдиха, че испанските власти са действали след подадена от българската полиция информация за местонахождението му.

Преди това инфлуенсърът напусна адреса в Бургас, на който трябваше да изпълнява наложената му мярка "домашен арест", и продължи да публикува съдържание в социалните мрежи, докато беше издирван.

Задържането му в Испания е свързано с издадена Европейска заповед за арест. Колев отказа доброволно да бъде предаден на българските власти, което означава, че процедурата продължава по съдебен ред.

Сега, само дни след задържането, профилът му в Instagram отново е активен с кадри с негово участие, макар от публикацията да не става ясно кой управлява акаунта и е качил видеото.

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