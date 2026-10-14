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Мицкоски: ЕС остава стратегическа цел на Северна Македония, правителството предлага диалог с България

Мицкоски: ЕС остава стратегическа цел на Северна Македония, правителството предлага диалог с България
Снимка: AP/БТА

Премиерът на югозападната ни съседка заяви, че Скопие работи за "деблокиране на европейската интеграция" и предложи опозицията да участва в "диалога с България"

Европейският съюз остава стратегическа цел на държавата и няма промяна в това отношение, заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски, отговаряйки на парламентарен въпрос от депутата Арбана Пашоли от Европейския фронт относно стратегията на правителството за "деблокиране на процеса на европейска интеграция" и отваряне на преговорните глави, предаде репортер на ТАРАЛЕЖ от Скопие. 

"Европейският съюз остава нашата стратегическа цел и тук няма никакво отместване, нито милиметър. Искаме този процес, както сме казвали много пъти в миналото, да започне и да го завърши, а не просто да го започне. Виждате как реториката в парламента постепенно се променя от сесия на сесия, от месец на месец, от година на година, когато самите вие казахте, че това е решение за членство, сега казвате, че това е решение за начало на преговори, което е правилно, това е решение за начало на преговори", каза Мицкоски.

Той подчерта, че правителството води диалог с България и предложи опозицията да бъде пряко включена в процеса.

"В този диалог, който водим с България, абсолютно, ето вие като обединена опозиция от няколко политически партии, предлагате представители, които да бъдат част от екипа, който ще води този диалог с източната ни съседка. Абсолютно ще уважим това", подчерта премиерът на Северна Макеодния.

В отговора си той оцени, че настоящата ситуация е следствие от политиките на предишното правителство на СДСМ и ДСИ. Според Мицкоски правителството в момента работи за промяна на възприятието сред европейските партньори и за отваряне на пространство за деблокиране на процеса.

"Този процес е бавен, но се случва и това е реалност", каза той, добавяйки, че промените могат да се видят и чрез скорошните контакти между външните министри на Северна Македония и България, както и от срещите с европейския комисар Марта Кос.

Премиерът на югозападната ни съседка обяви, че следващата стъпка ще бъде хармонизирането на Плана за действие за малцинствата.

"Защо е важен този План за действие за малцинствата? Дори утре да решите да промените Конституцията по начина, по който сте решили, това пак няма да е достатъчно, за да продължим преговорите, защото трябва да имаме хармонизиран План за действие за малцинствата. Така че, първо ще хармонизираме Плана за действие за малцинствата", каза министър-председателят на Северна Македония, като повтори, че опозицията също е поканена да участва в диалога.

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