България получи искането от Северна Македония за арест и екстрадиция на Ива Михайлова

Българските власти са уведомени за искането на Северна Македония за задържане и екстрадиция на Ива Михайлова. Информацията е постъпила на 13 октомври чрез Интерпол-Скопие, съобщиха от Дирекция „Международно оперативно сътрудничество“ (ДМОС).

Според полученото уведомление Михайлова е подсъдима по дело за нарушение на правилата за движение, което представлява престъпление съгласно законодателството на Северна Македония.

На 13 октомври 2026 г. съдът в Кочани е издал заповед за нейния арест.

От ДМОС уточняват, че към момента за българската гражданка няма издаден червен бюлетин на Интерпол.

Българските власти не са предприели действия по издирването ѝ

От дирекцията посочват, че досега не са предприемани действия за установяване на местонахождението на Михайлова на българска територия.

В тази връзка институцията припомня разпоредбите на Конституцията, според които български гражданин не може да бъде предаден на друга държава или международен съд за наказателно преследване, освен в случаите, предвидени в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България.

Допълнително от ДМОС се позовават на Европейската конвенция за екстрадиция, която дава право на всяка договаряща страна да откаже предаването на собствените си граждани.

Припомняме, че на 12 октомври Ива Михайлова се завърна в България от Северна Македония, а ден по-късно стана известно, че властите в съседната държава са предприели действия за нейното издирване и задържане.