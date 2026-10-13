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Северна Македония: Очакваме България да екстрадира Ива Михайлова

Северна Македония: Очакваме България да екстрадира Ива Михайлова
БНТ

Вицепремиерът на страната обвини опозиционната СДСМ в координация с определени структури в България

Македония очаква от България, като страна членка на НАТО и на Европейския съюз, да екстрадира лицата, които се издирват с червена бюлетина, за да се изправят пред правосъдието. Това заяви тази вечер вицепремиерът и министър на транспорта на РСМ Александар Николоски във връзка със случая с  Ива Михайлова, за която днес беше издадена международна заповед за арест от властите в Скопие.

„Мисля, че Министерството на външните работи имаше доста точна комуникация по тази част. Казаха, че тя практически е избягала от Македония, а днес беше обявена и за международно издирване. Бяха напълно ясни, че става въпрос за класическо бягство от правосъдието“, каза Николоски по време на гостуването си в телевизия „Алфа“.

По отношение на реакциите в България и анонсите за срещи на високо ниво с Михайлова, Николоски подчерта, че държавата не трябва да се поддава на провокации.

„Това не е за първи път, имаше подобни случаи и в миналото. Мисля, че трябва да бъдем умни и да не се поддаваме на провокации. В Европа има институции, които казват дали човешките права са нарушени или не. Първо, има вътрешни институции: Комисия за защита от дискриминация, съдилища и други органи. Ако не вярват на тях, на разположение е Европейският съд по човешките права в Страсбург“, допълни вицепремиерът.

Той отправи и остри критики към опозиционния СДСМ, оценявайки, че партията работи в ущърб на държавните интереси. Според него действията на СДСМ са синхронизирани с определени структури от България.

„Ето ви най-пресния пример. Миналата сряда бях на интервю при вашия колега Люпчо Златев, където казах това, което съм заявявал и преди – че част от договора, който подписа Зоран Заев, беше продажбата на няколко македонски частни компании на български фирми. И попитах: как е възможно двама премиери, които ръководят държави, да договарят продажба на частни компании? Още до 12 часа СДСМ свика пресконференция с атаки срещу мен. А около 14:15 ч. се задейства и Виктор Стоянов от Фондация „Македония“ с нападки, които бяха напълно синхронизирани с тези на СДСМ“, изтъкна Николоски.

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