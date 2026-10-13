Петър Колев: “ Аз не знам” е новия български подход към РСМ и той работи

„Аз не знам.“ Според Петър Колев това изречение обобщава подхода на българските институции след пристигането на Ива Михайлова в България. В сутрешния блок на NOVA той посочи, че президентът, вътрешният министър и външният министър са заявили, че не знаят как младата жена е преминала границата. По думите му самата тя е в България и ще получи необходимото лечение в „Пирогов“ — приоритет, който трябва да стои на първо място.

Колев изрази признание към адвоката на Михайлова Николай Димитров за смелостта и решителността му и благодарност към всички които са му помогнали. “ Работил съм над 10 години на терен в Северна Македония и разбира, отчитам и поздравявам свършеното”.





Колев още добави : „За тези 30 години се наслушахме на много приказки как българските институции, държава и общество защитават македонските българи“, каза Колев. Като примери той припомни Спаска Митрова и Йове Стояновски.

Митрова беше осъдена на три месеца затвор в Северна Македония по дело, свързано със спор с бившия ѝ съпруг за достъпа до дъщеря им. Тя беше освободена предсрочно през октомври 2009 г. След това продължи съдебните битки за детето си. Митрова почина през 2020 г. след продължително боледуване от рак.

Колев припомни и Йове Стояновски, наричан „чичко Йове“, който е свързан със сдружението „Радко“ — първото българско сдружение в Македония. Стояновски беше осъден по дело, възникнало след инцидент по време на събитие на сдружението в Скопие. През 2005 г. първоначално му беше наложена присъда от три месеца затвор, която след обжалване беше увеличена на шест месеца. Според разказа на сина му Стояновски не е имал физически контакт с човека, за чието нападение е бил обвинен.

По думите на Колев, през годините е имало и други случаи на хора, близки до властта в Северна Македония, които са получавали разрешение да пътуват в чужбина за медицинска помощ, включително по дела, в които са били подсъдими. Той заяви, че според него спрямо Ива Михайлова се прилагат двойни стандарти. Посочи и твърденията за натиск върху свидетели по делото ѝ, като даде пример със свидетел, обвинен в лъжесвидетелстване след показания, че автомобилът на Михайлова не е напуснал своята лента.

Той защити решението младата жена да бъде лекувана в България, като припомни пострадалите младежи от пожара в дискотека в Кочани. Те бяха транспортирани за лечение в София, Пловдив и Варна, докато в Северна Македония се водеха съдебни производства. „Приоритетът здравето е на първо място във всяка една процедура и във всеки един съдебен процес“, каза Колев.

За начина, по който Михайлова е преминала границата, Колев заяви, че няма информация. Той отбеляза, че според адвоката ѝ са използвани редовни документи за самоличност, докато северномакедонските власти съобщават, че в системата им няма регистрирано излизане от страната.

Колев коментира и обявеното от Скопие намерение да информира Европейския съюз и Съвета на Европа за случая. По думите му отношенията между България и Северна Македония са в лошо състояние, а поведението на северномакедонското правителство показва търсене на конфронтация. Той посочи като пример и публичните реакции около Коридор № 8.

„Не е важно как Ива Михайлова е преминала границата. Това със сигурност ще се установи на някакъв етап. Важното е, че това момиче ще може да бъде излекувано, ще може да бъде здраво и ще може да се защитава“, заяви Колев.