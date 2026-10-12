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Скопие сезира ЕС и Съвета на Европа за „бягството“ на Ива Михайлова

Скопие сезира ЕС и Съвета на Европа за „бягството“ на Ива Михайлова
БТА

Външното министерство на югозападната ни съседка подчертава, че българката е била приета на "високо ниво в София"

Министерството на външните работи и външната търговия на Северна Македония планира официално да сезира институциите на Европейския съюз и Съвета на Европа относно казуса с напускането на страната от Ива Михайлова, определяно в Скопие като бягство, и последвалия ѝ „прием на високо ниво в София”. Това съобщава БТА, позовавайки се на позиция на външното ведомство на югозападната ни съседка.

В нея се казва, че „подобно поведение от страна на българските държавни институции подкопава усилията, които полагаме за изграждане на доверие и противоречи на декларираните ангажименти за развитие на добросъседски отношения“.

Приемът на високо ниво на лице, срещу което се води съдебно производство, изпраща сериозно погрешно послание. Националността и притежаването на друго гражданство не трябва да служат като защита от отговорност пред компетентните институции. Всеки има право на справедлив процес. Никой няма право на освобождаване от законите”, се казва още в позицията на ведомството.

От Скопие подчертават, че в качеството си на държава членка на ЕС, България трябва да демонстрира „действия в съответствие с основните европейски принципи: зачитане на съдебните производства, сътрудничество между компетентните институции и равенство пред закона”.

Македонските дипломати допълват, че институционалното толериране на подобни случаи подкопава върховенството на закона. Властите в Скопие допълват, че „процедури, които създават впечатление за институционална защита от съдебна отговорност, са несъвместими с тези принципи“.

Външното министерство на РСМ казва още, че “оставаме ангажирани с развитието на добросъседски отношения, основани на взаимно уважение, доверие и европейски принципи“  и „очакваме същата отговорност и от българска страна“

Паралелно с това от МВР на Северна Македония съобщиха, че в масивите на Гранична полиция липсват данни за регистрирано напускане на страната от страна на Михайлова. Проверките, извършени чрез Съвместния контактен център с България, също са показали, че „за посоченото лице няма регистрирано законно влизане на територията на Република България”.

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