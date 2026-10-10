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Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин

Петър Колев: Северна Македония ще научи европейската лекция по трудния начин
Стопкадър/NOVA News

Журналистът коментира и случая с Ива Михайлова

Журналистът Петър Колев критикува позицията на властите в Северна Македония по случая с Ива Михайлова от Кочани и призова България да отстоява категорично позицията си. Коментарът му беше направен в предаването „Офанзива с Любо Огнянов“ по NOVA NEWS.

По думите на Колев европейската интеграция на Северна Македония продължава да бъде възпрепятствана от неизпълнени ангажименти към Европейския съюз. Той посочи, че председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен е призовала Скопие да изпълни поетите задължения и да води диалог със съседните държави.

Според журналиста тази позиция не е била посрещната добре от властите в Северна Македония. Той коментира и дипломатическите контакти на външния министър Тимчо Муцунски, включително посещението му в София, като подчерта, че страната трябва да спазва ангажиментите си както към България, така и към ЕС.

Колев заяви, че Северна Македония изостава от Албания в процеса на европейска интеграция и обвърза това с проблеми в разбирането на историческите и политическите отношения със съседните държави.

Специално внимание журналистът отдели на случая с Ива Михайлова от Кочани, пострадала при катастрофа. Той разкритикува изказването на Тимчо Муцунски, че допускането на български лекари да я прегледат би било жест на добра воля от страна на Северна Македония.

Колев припомни, че след пожара в Кочани преди повече от година България прие за лечение пострадали младежи независимо от тяхното гражданство. Той отбеляза, че тогава много българи са се включили в кампании за кръводаряване.

„В случая с Ива Михайлова става въпрос за здравето на млад човек“, подчерта журналистът. По думите му има изготвени доклади, според които в Северна Македония липсват необходимите условия за операциите, от които тя се нуждае.

Колев призова българската държава ясно да заяви позицията си по случая и да не прави компромиси.

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