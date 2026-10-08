Люпчо Георгиевски: Не искаме привилегии, а равноправие за българите в Северна Македония

Председателят на заличеното сдружение "Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски призова Северна Македония първо да извърши реални демократични реформи, да гарантира върховенството на закона и да прекрати дискриминационните практики, преди да очаква напредък в европейските преговори.

В публикация във Facebook, адресирана до министъра на външните работи Тимчо Муцунски, Георгиевски заявява, че докато властите говорят за европейска интеграция, българите в страната продължават да се борят за основни права.

"След срещата между външните министри на Република България и Република Северна Македония отново чухме познатото послание: България не поставя нови условия, а очаква изпълнение на поетите ангажименти от 2022 година. Но, господин Муцунски, докато Вие говорите за европейска интеграция, ние продължаваме да се борим за елементарни човешки права в собствената си родина", пише Георгиевски.

Той поставя въпроса дали ще бъдат възстановени имената на заличените български клубове, дали ще продължат съдебните процеси срещу хора заради заявената от тях българска идентичност и дали уволнените македонски българи ще бъдат върнати на работа.

Георгиевски поставя и случая с Ива Михайлова от Кочани, като пита дали ще бъде разрешено на български лекари да я прегледат.

"Не можете пред европейските дипломати да говорите за демокрация, добросъседство и европейски ценности, а у дома да допускате граждани да бъдат преследвани, унижавани и поставяни в неравностойно положение заради своето българско самосъзнание. Европейският съюз не е награда за добре написани декларации. Той е общност на ценности, закони и човешки права", пише той.

Според Георгиевски институциите в Северна Македония трябва да докажат, че защитават равноправно всички граждани, включително тези, които открито заявяват българската си идентичност.

Той подчертава, че българите в страната не искат привилегии, а равноправие, справедливост и "край на институционалния натиск".

В заключение Георгиевски призовава Муцунски първо да гарантира правата на гражданите в страната, преди да очаква европейска перспектива.

"Не искаме всяко наше право да бъде извоювано след международен скандал. Не искаме да се превръщаме в дипломати, адвокати и обществени обвинители всеки път, когато някоя институция реши да погази правата ни. Г-н Муцунски, преди да искате Европа да ви отвори вратата, отворете вратата на справедливостта за собствените си граждани! ... Защото Европа не започва от Брюксел. Европа започва от отношението към човека, който живее до теб и има различно национално самосъзнание. Ние сме българи. Тук (в Северна Македония) сме родени. Тук е нашата родина. Няма да се откажем от името си, от историята си и от правото си да живеем с достойнство. Няма да мълчим. Няма да се крием. И няма да позволим нашите човешки права да бъдат разменна монета в дипломатически преговори", пише Георгиевски от името на заличеното сдружение "Иван Михайлов".