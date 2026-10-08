Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Люпчо Георгиевски: Не искаме привилегии, а равноправие за българите в Северна Македония

Люпчо Георгиевски: Не искаме привилегии, а равноправие за българите в Северна Македония
Снимка: БТА

Председателят на Културния център "Иван Михайлов" настоява за демократични реформи, върховенство на закона и прекратяване на дискриминационните практики

Председателят на заличеното сдружение "Иван Михайлов" в Битоля Люпчо Георгиевски призова Северна Македония първо да извърши реални демократични реформи, да гарантира върховенството на закона и да прекрати дискриминационните практики, преди да очаква напредък в европейските преговори.

В публикация във Facebook, адресирана до министъра на външните работи Тимчо Муцунски, Георгиевски заявява, че докато властите говорят за европейска интеграция, българите в страната продължават да се борят за основни права.

"След срещата между външните министри на Република България и Република Северна Македония отново чухме познатото послание: България не поставя нови условия, а очаква изпълнение на поетите ангажименти от 2022 година. Но, господин Муцунски, докато Вие говорите за европейска интеграция, ние продължаваме да се борим за елементарни човешки права в собствената си родина", пише Георгиевски.

Той поставя въпроса дали ще бъдат възстановени имената на заличените български клубове, дали ще продължат съдебните процеси срещу хора заради заявената от тях българска идентичност и дали уволнените македонски българи ще бъдат върнати на работа.

Георгиевски поставя и случая с Ива Михайлова от Кочани, като пита дали ще бъде разрешено на български лекари да я прегледат.

"Не можете пред европейските дипломати да говорите за демокрация, добросъседство и европейски ценности, а у дома да допускате граждани да бъдат преследвани, унижавани и поставяни в неравностойно положение заради своето българско самосъзнание. Европейският съюз не е награда за добре написани декларации. Той е общност на ценности, закони и човешки права", пише той.

Според Георгиевски институциите в Северна Македония трябва да докажат, че защитават равноправно всички граждани, включително тези, които открито заявяват българската си идентичност.

Той подчертава, че българите в страната не искат привилегии, а равноправие, справедливост и "край на институционалния натиск".

В заключение Георгиевски призовава Муцунски първо да гарантира правата на гражданите в страната, преди да очаква европейска перспектива.

"Не искаме всяко наше право да бъде извоювано след международен скандал. Не искаме да се превръщаме в дипломати, адвокати и обществени обвинители всеки път, когато някоя институция реши да погази правата ни. Г-н Муцунски, преди да искате Европа да ви отвори вратата, отворете вратата на справедливостта за собствените си граждани! ... Защото Европа не започва от Брюксел. Европа започва от отношението към човека, който живее до теб и има различно национално самосъзнание. Ние сме българи. Тук (в Северна Македония) сме родени. Тук е нашата родина. Няма да се откажем от името си, от историята си и от правото си да живеем с достойнство. Няма да мълчим. Няма да се крием. И няма да позволим нашите човешки права да бъдат разменна монета в дипломатически преговори", пише Георгиевски от името на заличеното сдружение "Иван Михайлов".

Още по темата

Петрова: Пътят на Северна Македония към ЕС минава през поетите ангажименти

Петрова: Пътят на Северна Македония към ЕС минава през поетите ангажименти

Адвокатът на Ива Михайлова: Северна Македония не може да ѝ осигури лечение

Адвокатът на Ива Михайлова: Северна Македония не може да ѝ осигури лечение

Радев преподава, Мицкоски записва

Радев преподава, Мицкоски записва

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Мицкоски за цар Самуил: Мощите на Гоце Делчев бяха донесени в Скопие след Бледския договор с "фашистка България"

Румен Радев и Марта Кос: Свързаността на Балканите е ключов приоритет за страните от региона и ЕС

Румен Радев и Марта Кос: Свързаността на Балканите е ключов приоритет за страните от региона и ЕС

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 8 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 10 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 18 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 21 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 31 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 38 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 50 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 58 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица