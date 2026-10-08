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Петрова: Пътят на Северна Македония към ЕС минава през поетите ангажименти

Петрова: Пътят на Северна Македония към ЕС минава през поетите ангажименти
БТА

„Поисках да разбера от министър Муцунски как си представят времевата рамка това да се случи“, заяви тя

България подкрепя европейската перспектива на Република Северна Македония, но очаква Скопие да изпълни поетите ангажименти от 2022 г. Това заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след среща с министъра на външните работи на Северна Македония Тимчо Муцунски.

По думите на Петрова условията за напредък по европейския път на Северна Македония остават непроменени. Сред тях са необходимите конституционни промени, както и изпълнението на останалите договорености, заложени в договорения през 2022 г. процес.

„Поисках да разбера от министър Муцунски как си представят времевата рамка това да се случи“, заяви Петрова. Тя посочи, че според северномакедонската страна първо трябва да бъде изградено по-голямо доверие между двете държави.

Според българския външен министър обаче най-прекият път към възстановяване на доверието е изпълнението на вече поетите ангажименти. Тя изрази надежда Скопие да предприеме конкретни стъпки в тази посока.

„Очевидно е, че останалите държави от Западните Балкани намират политическата воля да вървят напред – надявам се това да се случи и със Северна Македония“, каза Петрова.

По време на разговорите е била обсъдена и ситуацията с Ива Михайлова. Петрова определи като положителна готовността на Северна Македония да приеме български лекари, но подчерта, че най-важното е това да доведе до възможно най-бързо осигуряване на необходимото лечение.

По въпрос за връщането на тленните останки на цар Самуил от Гърция в България Петрова уточни, че темата не е била обсъждана по време на срещата ѝ с Муцунски.

Тя определи връщането на останките като „голям триумф за България“ и заяви, че вижда в него обединителен, а не негативен акт спрямо Северна Македония.

Според Петрова основният фокус трябва да бъде върху изпълнението на поетите ангажименти, което би позволило на Северна Македония да се възползва от засиления процес на разширяване на Европейския съюз.

„Изпълнението на ангажиментите от 2022 г. е най-директният и гарантиращ път към европейската перспектива на Република Северна Македония“, подчерта българският външен министър.

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