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Муцунски от София: Коридор 8 е ключов за свързването на Западните Балкани с Европа

Муцунски от София: Коридор 8 е ключов за свързването на Западните Балкани с Европа

Добросъседските отношения са сред основите на европейската интеграция, а Коридор 8 може да превърне този принцип в реални резултати, заяви министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония

Добросъседските отношения са сред основите на европейската интеграция, а Коридор 8 може да превърне този принцип в реални резултати, заяви министърът на външните работи и външната търговия на Република Северна Македония Тимчо Муцунски на международната министерска конференция в София.

В рамките на панела „Геостратегически контекст на Коридор 8“ Муцунски подчерта, че проектът има значение далеч отвъд транспортната инфраструктура. По думите му коридорът има европейско, икономическо и стратегическо измерение, тъй като свързва Адриатическо с Черно море и Европейския съюз със Западните Балкани.

За Северна Македония изграждането на Коридор 8 е национален стратегически приоритет и част от стремежа към по-тясна евроатлантическа интеграция, посочи министърът. Той отбеляза и значението на проекта за военната мобилност и устойчивостта на инфраструктурата, тъй като коридорът е част от трансевропейската транспортна мрежа на ЕС.

Муцунски отчете напредъка по основни пътни и железопътни отсечки и заяви, че Скопие работи със съседните държави за изграждането на цялостна свързаност по трасето.

Той припомни, че през март е влязло в сила споразумението между Северна Македония и България за подготовката, изграждането и експлоатацията на трансграничния железопътен тунел. Съвместната комисия, която следи изпълнението на договора, вече е провела две заседания.

„Споразуменията и декларациите получават пълната си стойност само когато след тях следва реализация“, заяви Муцунски, цитиран от МИА.

Според него работата по Коридор 8 трябва да напредва едновременно по цялото трасе, тъй като забавянето на отделни участъци отслабва стратегическото значение на проекта. Той призова участващите държави, сред които и Албания, да се съсредоточат върху конкретни срокове, измерими резултати и реален напредък по инфраструктурата.

Муцунски потвърди, че Северна Македония е готова да бъде домакин на следващата министерска среща, посветена на Коридор 8. По думите му проектът може да се превърне в основа не само за транспортни връзки, но и за развитие на енергетиката, дигиталната свързаност, търговията, инвестициите, логистиката и сигурността.

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