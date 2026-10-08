Новини
Търси
Подкаст
Балкани

Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

Това заяви европейският комисар по разширяването

„Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си на Международната министерска конференция за Коридор 8 в София.

По думите ѝ България има ключова роля за свързването на Черноморския регион и Турция с Европа, докато Западните Балкани са важна част от развитието на транспортната свързаност в региона.

Кос посочи, че в момента се изпълняват повече от 130 проекта, свързани с изграждането на пътна и железопътна инфраструктура, както и с подобряването на граничните пунктове.

Европейският комисар подчерта, че визията ѝ надхвърля настоящите инфраструктурни проекти.

„Моята визия е, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа“, заяви тя.

Според Кос при подобно развитие значението на днешните гранични пунктове и транспортни връзки ще бъде различно, тъй като страните от региона ще бъдат част от едно европейско пространство.

„Една Европа, която работи заедно – това е визията, към която работим в Брюксел, тук в София, в Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“, допълни европейският комисар.

Още по темата

Марта Кос идва в София за международния форум за Коридор VIII

Марта Кос идва в София за международния форум за Коридор VIII

Марта Кос: Черна гора може да приключи преговорите за ЕС до началото на 2027 г.

Марта Кос: Черна гора може да приключи преговорите за ЕС до началото на 2027 г.

Марта Кос: Разширяването трябва да е водеща задача за ЕС

Марта Кос: Разширяването трябва да е водеща задача за ЕС

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Петрова: Коридор 8 може да се превърне в стратегическа ос изток – запад

Добави Таралеж в предпочитани източници в Google

Още от Балкани

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Пет станаха жертвите при срутването на блок в Истанбул

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Днес ще се състои церемония по откриване на високоскоростна жп линия от Истанбул до българската граница

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

Председателят на Балгьоч - Измир Абдурахим Нурсой пред Таралеж: Не очаквам опашки пред секциите в Турция

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

ЕС предупреждава Босна и Херцеговина: 373,9 млн. евро са под риск заради забавени реформи

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Муцунски: Диалогът между България и Северна Македония ще продължи, но позициите ни остават далечни

Водещи

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

Кремъл се съгласи с Рубио: Войната в Украйна е в патова ситуация

  • Преди 9 минути
Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

Карлос Тевес иска да събере Меси и Роналдо в един отбор

  • Преди 10 минути
Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

Няма да има заседания на парламента и комисиите от 21 до 30 октомври

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

НС одобри ратификация на Спогодбата за въздушни съобщения между България и Монголия

  • Преди 19 минути
Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

Кметът на Трънчовица е обвинен за измами със земи и фалшиви документи

  • Преди 21 минути
Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

Микел Артета е най-високоплатеният футболен треньор в света

  • Преди 31 минути
Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Теменужка Петкова: Отправихме сигнал до ЕК, свързан с възложения от НС на Сметната палата одит на АПИ

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

Парламентът прие на първо четене промени за модернизиране на капиталовия пазар

  • Преди 38 минути
Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Гонка между BMW и Mercedes в Шумен: Двама младежи останаха без книжки

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

Марк Карни отговори на Илон Мъск: Бъдещето на Канада ще бъде решено от канадците

  • Преди 51 минути
ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

ЛеБрон Джеймс пътува всеки ден с хеликоптер за тренировка

  • Преди 58 минути
Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

Необявено посещение: Дясната ръка на Зеленски прекара 20 часа в България

  • Преди 1 час
Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

Третият на изборите в Бразилия подкрепи Флавио Болсонаро за балотажа срещу Лула

  • Преди 1 час
Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

Депутатите обсъждат промени в Закона за публичното предлагане на ценни книжа

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица

11 авиомедицински мисии за пациенти в тежко състояние са изпълнени за седмица