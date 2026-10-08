Марта Кос: Моята визия е един ден целите Западни Балкани да бъдат част от нашата Европа

„Днес сме тук, за да работим за по-добри връзки за хората на утрешния ден“, заяви европейският комисар по разширяването Марта Кос при пристигането си на Международната министерска конференция за Коридор 8 в София.

По думите ѝ България има ключова роля за свързването на Черноморския регион и Турция с Европа, докато Западните Балкани са важна част от развитието на транспортната свързаност в региона.

Кос посочи, че в момента се изпълняват повече от 130 проекта, свързани с изграждането на пътна и железопътна инфраструктура, както и с подобряването на граничните пунктове.

Европейският комисар подчерта, че визията ѝ надхвърля настоящите инфраструктурни проекти.

„Моята визия е, че един ден целите Западни Балкани ще бъдат част от нашата Европа“, заяви тя.

Според Кос при подобно развитие значението на днешните гранични пунктове и транспортни връзки ще бъде различно, тъй като страните от региона ще бъдат част от едно европейско пространство.

„Една Европа, която работи заедно – това е визията, към която работим в Брюксел, тук в София, в Западните Балкани и, разбира се, в държавите членки“, допълни европейският комисар.