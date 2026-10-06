Марта Кос: Разширяването трябва да е водеща задача за ЕС

Геополитическата обстановка показва защо разширяването трябва да бъде водещ приоритет за Европейския съюз, заяви еврокомисарят по разширяването Марта Кос при представянето на предложенията на Европейската комисия за промени в процеса на присъединяване на нови държави.

По думите ѝ разширяването е в интерес на ЕС и представлява инвестиция в мир и напредък. То би повишило политическата и икономическата тежест на Общността, както и нейната сигурност. Кос посочи, че предишните разширявания са показали как присъединяването на нови държави може да направи ЕС по-силен.

Черна гора може да подпише договор за присъединяване още догодина, заяви еврокомисарят. След това ще трябва да започне процедура по ратификация, която според нея вероятно ще продължи между една и две години.

Кос заяви още, че Русия е инвестирала „стотици милиони“ евро в опити да попречи на Молдова да продължи по пътя към Европейския съюз.

По отношение на Украйна еврокомисарят заяви, че страната един ден ще бъде част както от ЕС, така и от европейската селскостопанска политика.