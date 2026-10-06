ЕК предлага нов подход за разширяването на ЕС

Европейската комисия представи предложения за промени в начина, по който се приемат нови държави в Европейския съюз. Според ЕК бъдещото разширяване може да се осъществи и без промени в действащите договори, като кандидатите получават по-голяма финансова подкрепа още преди присъединяването си.

Комисията отново поставя въпроса за преминаване от единодушие към квалифицирано мнозинство при част от решенията, свързани с процеса на разширяване. За подобна промяна обаче самата процедура изисква единодушно решение.

В бъдещите договори за присъединяване ЕК предлага да бъдат включени допълнителни защитни механизми. Те ще включват по-силни секторни предпазни мерки и нова институционална защитна клауза, чиято цел е ангажиментите, поети по време на преговорите, да продължат да се изпълняват и след членството. Предвижда се също процесът на преговори да може да бъде обръщан при необходимост.

Според Комисията бюджетът на ЕС може да поеме присъединяването на нови държави, без да се прекратява финансирането на настоящите европейски политики. В рамките на бюджета за периода 2028–2034 г. кандидатите ще могат да получават средства още преди членството си. След присъединяването финансирането ще бъде насочено към национални и регионални планове за сътрудничество, като се предвиждат допълнителни средства за сближаване, земеделие и вътрешни работи.

За Украйна Комисията предлага ограничения върху финансовата подкрепа и достъпа до пазара за определени стоки. Като причина се посочват мащабът, структурата и високата производителност на украинското земеделие.

ЕК съобщава и за намерението си да продължи да настоява за използването на квалифицирано мнозинство вместо единодушие в ключови области. Сред тях са санкциите, борбата с данъчните измами и фискалните мерки в енергийната политика. Комисията ще определи и в кои случаи може да бъде използван механизмът на „засилено сътрудничество“, при който решенията се взимат от група държави, които ги подкрепят.

В областта на разширяването Комисията предлага квалифицираното мнозинство да се използва при откриването на преговорите за членство и при други междинни решения. Според предложението това би направило процеса по-динамичен.

ЕК предлага също да обсъди с Европейския парламент и Съвета на ЕС начини за по-ефективно прилагане на член 7 от Договора за Европейския съюз. Той позволява временно лишаване на държава от право на глас при вземането на общи решения.

Годишните доклади за разширяването и върховенството на закона ще продължат да бъдат основни инструменти за наблюдение. Предвижда се обхватът на докладите за върховенството на закона да бъде разширен и към държавите, кандидатстващи за членство.

Комисията предлага и постепенно приобщаване на кандидатите чрез възможности за по-тясно сътрудничество в области като енергетиката, транспорта, цифровите технологии и отбраната.

Предлага се срокът на действие на предпазните механизми след присъединяването да бъде значително удължен. Те ще обхващат области като икономиката, вътрешния пазар и правосъдието и вътрешните работи. При най-тежки случаи на нарушение на европейските ценности и принципа на лоялно сътрудничество мерките могат да включват спиране на правото на глас в Съвета на ЕС.

Като допълнителна възможност са посочени преходни разпоредби, включително за свободното движение на работници и услуги, селското стопанство, чувствителните стоки, финансирането и участието в общи системи. За ограничен период новоприсъединила се държава би могла да поеме ангажимент да не блокира бъдещи разширявания заради двустранни спорове.

ЕК ще представи пътни карти за присъединяването на Черна гора, Албания, Молдова и Украйна, ако те запазят темпото на реформите. Комисията ще предложи и общ подход за постепенното им присъединяване, включително чрез определяне на стратегически области.

Предложенията на Европейската комисия предстои да бъдат обсъдени по-късно този месец от Европейския съвет и Европейския парламент.