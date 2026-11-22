Включването на българите в конституцията на Република Северна Македония е изцяло вътрешна работа на страната и Тирана няма да се намесва в този процес. Това обяви албанският министър-председател Еди Рама по време на днешната си среща със своя колега от Скопие Християн Мицкоски, информира местното издание „Вечер“.

„Македонската страна с право се съмнява дали няма да има още едно вето, ако направи тази стъпка и добави българите в конституцията. Но, от друга страна, (Северна) Македония трябва да изпълни това условие, за да влезе в ЕС. Това е мое предположение, но също така нито аз, нито Албания някога ще спрем пътя на (Северна) Македония към ЕС“, подчерта Рама и увери, че никога не би си позволил да диктува на властите или гражданите в Северна Македония какви решения да взимат.

Позицията му дойде като разяснение след негово скорошно интервю за Българската национална телевизия, в което подкрепи конституционните промени в съседната държава. Албанският лидер настоя думите му да се възприемат в тяхната цялост и по-широк контекст, а не да се вадят отделни фрагменти.

„Това са вътрешни въпроси на една държава. Ние, разбира се, сме наясно с действителността, не я пренебрегваме и също така сме готови да работим заедно и винаги предлагаме решения за преодоляване на това предизвикателство“, коментира от своя страна Мицкоски, изразявайки увереност, че двете държави „един ден ще седнат на една маса в Брюксел и ще бъдат част от Европейския съюз“.

Повод за визитата на Еди Рама в Северна Македония днес е официалното стартиране на системата за съвместен контрол „One Stop Shop“ на граничния пункт „Кяфасан“. Двамата премиери оцениха проекта като сериозно облекчение за трафика през най-натоварената им обща граница, знак за нарастващо взаимно доверие и важна стъпка в регионалното сътрудничество по европейския им път.

Новият режим предвижда пътниците и превозвачите да преминават границата само с едно спиране, една проверка и една регистрация. По време на церемонията Християн Мицкоски отбеляза ключовата роля на инициативата за задълбочаване на двустранните отношения.

„Очаквам този начин на работа да продължи и на другите гранични пунктове, които имаме със западната ни съседка Албания, и така допълнително да укрепим връзките между хората от двете страни на границата. Системата също така ще допринесе за развитието на туризма и за по-доброто използване на туристическите възможности на двете страни“, посочи Мицкоски.