Владимир Зографски завърши на 29-о място в състезанието от Световната купа по ски скокове на 140-метровата шанца в Лилахамер. Българинът преодоля квалификацията, а в основната надпревара записа скокове от 130,5 и 122 метра за общо 235,4 точки. След 28-ото място в събота той събра пет точки за генералното класиране от първите два старта.

Кристофер Ериксен Сундал зарадва домакините с победа. Норвежецът беше втори след първия кръг, но със скок от 138 метра във втория стигна до общо 304 точки. Австриецът Рафаел Цимерман остана втори с 303,8, а Исак Андреас Лангмо допълни подиума с 299,2 точки.

Халвор Егер Гранеруд водеше след първите скокове, но във втория кръг се приземи на 127 метра и отстъпи до четвъртото място. С победата си Сундал поведе и в генералното класиране със 145 точки, пет повече от Цимерман.