Руски спасителни съдове се подготвят да изтеглят на буксир поразения от дрон товарен кораб „Спарта II“ (Sparta II) извън териториалните води на Финландия, съобщиха финландските власти, цитирани по Ройтерс.

Леко наклоненият плавателен съд, свързван с руското Министерство на отбраната, остава застрашен от потъване, а характерът на товара му все още е неизвестен.

„Ако корабът беше оставен да гори, вероятно щеше да потъне. Това би създало сериозна екологична заплаха за Финландия и Естония“, заяви на пресконференция директорът на морските операции във Финландската гранична охрана Юка-Пека Лумилахти. Основният план предвижда руските спасителни кораби „Спасател Карев“ и „Мурман“ да вземат съда на буксир, като подготовката за операцията ще отнеме часове, а не дни, уточни той.

Граничната охрана ще продължи да охлажда корпуса на кораба и да наблюдава изтеглянето му до границата на финландската зона на отговорност. „Оттам нататък отговорността е на Русия“, подчерта Иля Илин от щаба на граничната охрана, допълвайки, че за Хелзинки е приоритет съдът да не потъне във финландски води и да причини екологично замърсяване.

Видимите пламъци на борда бяха потушени в събота, но във вътрешността на кораба и в товарните отсеци остават тлеещи огнища. Големите количества вода, използвани при гасенето, са увеличили риска от потъване и плавателният съд е леко наклонен. Системите на кораба са извън строя, той не може да произвежда собствено електричество, а котвата му не може да бъде вдигната. Допълнително усложнение представлява прогнозата за усилване на вятъра в понеделник до 12–15 метра в секунда.

Към момента няма данни за замърсяване на околната среда. Екипажът е напуснал кораба около 17:30 ч. в събота, като един моряк е леко ранен. Най-сериозни са пораженията по каютите на екипажа на носа и съседните контейнерни пространства.

Финландските власти са обмисляли възможността да задържат кораба, но отвеждането му до финландско пристанище би било изключително опасно от спасителна гледна точка, тъй като би наложило преминаване през целия архипелаг.

„Граничната охрана не разполага с информация за товара, но знаем, че в миналото корабът е превозвал военни товари. Отчасти поради тази причина трябва да го третираме като плавателен съд, който вероятно превозва експлозиви“, заяви директорът по морска безопасност Мико Хирви, определяйки изтеглянето му обратно към Русия като най-доброто и безопасно решение. Той увери, че въпреки двата удара срещу руски кораби във Финския залив, корабоплаването от и до Финландия остава безопасно. Командващият военноморските сили на Естония Иво Варк обаче предупреди, че рискът от нови атаки не може да бъде изключен.

Украйна не е поела официално отговорност за инцидента, но президентският съветник по санкциите Владислав Власюк коментира пред „Файненшъл таймс“, че „корабите, които обслужват руската военна машина, не са обикновено търговско корабоплаване“, и предупреди операторите им да осъзнават рисковете.

7260-тонният „Спарта II“ е собственост на логистичното подразделение на руското Министерство на отбраната „Оборонлогистика“ и попада под санкциите на САЩ и Украйна.