Финландските въоръжени сили са засекли атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив. Плавателният съд е получил повреди и се е запалил, съобщи финландското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес (АФП).

Инцидентът е станал в събота сутринта, западно от остров Суурсаари, известен в Русия като Гогланд. Финландските власти не съобщават кой стои зад атаката.

След сигнала финландската брегова охрана е изпратила екипи в района. Според информацията на ведомството корабът е бил отклонен към териториалните води на Финландия заради възникналия пожар.

От бреговата охрана увериха, че към момента няма опасност за останалите плавателни съдове във Финския залив.

Хелзинки незабавно е информирал съюзниците си от НАТО за инцидента. Финландските власти са въвели и временни ограничения във въздушното пространство и в района на източната част на залива от съображения за сигурност.

Финландският премиер Петери Орпо коментира случая в социалната мрежа „Екс“, като заяви, че войната вече се разпростира и към финландската територия. Той подчерта, че властите следят ситуацията и допълни, че Украйна има право да отвръща на агресията.

Към момента финландските военни и службите за сигурност не са установили публично произхода на дрона. Не са представени и доказателства, които да позволяват да бъде определена отговорната страна, отбелязва АФП.