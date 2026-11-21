Финландия засече удар с дрон по руски кораб, плавателният съд се запали във Финския залив
Инцидентът е станал в събота сутринта
Финландските въоръжени сили са засекли атака с дрон срещу руски товарен кораб в международни води в източната част на Финския залив. Плавателният съд е получил повреди и се е запалил, съобщи финландското Министерство на отбраната, цитирано от Франс прес (АФП).
Инцидентът е станал в събота сутринта, западно от остров Суурсаари, известен в Русия като Гогланд. Финландските власти не съобщават кой стои зад атаката.
След сигнала финландската брегова охрана е изпратила екипи в района. Според информацията на ведомството корабът е бил отклонен към териториалните води на Финландия заради възникналия пожар.
От бреговата охрана увериха, че към момента няма опасност за останалите плавателни съдове във Финския залив.
Хелзинки незабавно е информирал съюзниците си от НАТО за инцидента. Финландските власти са въвели и временни ограничения във въздушното пространство и в района на източната част на залива от съображения за сигурност.
Финландският премиер Петери Орпо коментира случая в социалната мрежа „Екс“, като заяви, че войната вече се разпростира и към финландската територия. Той подчерта, че властите следят ситуацията и допълни, че Украйна има право да отвръща на агресията.
Към момента финландските военни и службите за сигурност не са установили публично произхода на дрона. Не са представени и доказателства, които да позволяват да бъде определена отговорната страна, отбелязва АФП.