Албания спечели историческа първа победа в Световната купа по ски. 20-годишната италианка Лара Колтури триумфира на слалома в Гургл в Австрийските Алпи и се качи на върха за първи път в своята кариера. Тя завърши два пъти втора от началото на сезона, а общо това е десети подиум за нея.

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Колтури даде второ време в първия манш, но в решителното второ спускане прелетя през пистата и завърши с аванс от +0.27 сек. спрямо шведката Сара Хектор. Третото място отиде при нейната сънародничка Анна Свен Ларсон с пасив от +0.30 спрямо победителката.

Лара Колтури е дъщеря на олимпийската шампионка в супергигантския слалом от 2002 година Даниела Чекарели. Тя представлява Албания не заради своя произход, а заради по-лесния път към участие в Световната купа, ако представлява нетрадиционна сила в ските. Така тя дебютира още на 16 години и през последните сезони натрупа сериозен опит. Сега записа и първата си победа.