Алберт Попов с първи точки за сезона в Световната купа по ски

Алберт Попов спечели първи точки за сезона в Световната купа по ски. Най-добрият ни алпиец завърши на 10-о място във финландския курорт Леви, където се проведе първия слалом. Попов показа отлична форма на една от по-неудобните писти за неговия стил на каране и загатна, че отново ще бъде сред елита на белия спорт.

29-годишният софиянец направи стабилен първи манш, след който завърши на 18-о място с изоставане от 3.55 секунди от върха. Във втория манш Попов рискува повече и направи страхотно каране в стръмната част на пистата, а времето му в този сектор беше най-доброто от всички скиори. Общото му време от 1:49.55 минути му осигури изкачване с осем места в класирането до Топ 10. Това означава 26 точки за генералното класиране.

Победител в Леви стана олимпийският шампион в гигантския слалом Лукас Бротен от Бразилия. Той поведе още след първия манш, а на финала пресече линията с аванс от 0.56 сек. пред французина Клеман Ноел. Топ 3 затваря Лоик Меяр от Швейцария с пасив от 0.73 сек. спрямо победителя.