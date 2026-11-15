Лопетеги няма да продължи начело на Катар след април 2027 година

Хулен Лопетеги е решил да не продължава работата си като селекционер на Катар след изтичането на договора му през април 2027 г. Според испанското издание „Марка“ решението му е свързано с отлагането на Купата на Азия, която ще се проведе от декември 2027 до януари 2028 г.

Лопетеги поел Катар с нагласата да води отбора през континенталния турнир, но промяната в календара го е накарала да преосмисли бъдещето си. Той все още не е обсъдил раздялата с федерацията, но решението му не е спонтанна реакция, нито опит да привлече интереса на други клубове. Испанецът не планира да поема клубен отбор по средата на сезона.

Начело на Катар Лопетеги постигна исторически успех, като класира страната за Световното първенство по футбол по спортен път. През лятото тимът записа и първата си точка на Мондиал, след като завърши 1:1 със Швейцария. Катар достигна и до полуфиналите на Купата на Персийския залив, където отпадна след дузпи от домакина и бъдещ шампион Саудитска Арабия.

В близък план фокусът на селекционера е върху приятелския мач с Южна Корея във вторник. Това ще бъде последната среща на Катар за годината след отменената контрола със Саудитска Арабия през декември. След нея на отбора ще останат мачовете от международната пауза през март.

Лопетеги се надява да завърши работата си в Доха по най-добрия начин. „Животът ми дължеше едно Световно първенство“, заяви той след историческото класиране на Катар.